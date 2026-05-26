Piel radiante

En temporada de calor, la marca Mario Badescu destaca la importancia de preparar la piel con aliados como el Hyaluronic Dew Cream y Vitamin C Cream en tu rutina.

Durante estos días, la piel está constantemente expuesta al sol, a altas temperaturas y, muchas veces, al cloro de las piscinas, lo cual puede provocar resequedad, sensibilidad y pérdida de luminosidad. Por ello es importante reforzar la hidratación para mantener la piel saludable antes, durante y después de las vacaciones.

En ese contexto, es crucial reforzar la hidratación y la barrera cutánea para enfrentar los cambios de clima y la exposición solar, especialmente en destinos cálidos donde la piel tiende a deshidratarse con mayor facilidad.

Elige fórmulas que tengan ingredientes humectantes, antioxidantes y que se absorban rápidamente, ya que ayudan a conservar la elasticidad, frescura y equilibrio de la piel del rostro.

Para esta temporada, estos son los esenciales que no pueden faltar en tu kit:

Hyaluronic Dew Cream. Híbrido de gel y crema que hidrata la piel intensamente, pero dejando una sensación ligera. Está formulada con ingredientes botánicos, así como con extractos de tomillo, té verde y pepino, aloe vera y un complejo de hialuronato de sodio para brindar una máxima hidratación. Es el producto ideal para acabar un largo día bajo el sol y despertar con un rostro luminoso.

Además, el truco para potenciar tu luminosidad es aplicar esta crema sobre la piel recién rociada con agua, mientras aún está húmeda. Gracias a su fórmula con Complejo de Hialuronato de Sodio, esta técnica te ayudará a hidratar aún más tu piel y a incorporar beneficios botánicos a tu rutina de cuidado facial.

Vitamin C Cream. Crema humectante ligera para el día que revitaliza la piel opaca y sin brillo, mejora el tono y la textura de la piel y alivia la sensación de resequedad. Cuenta con ingredientes naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento, por ejemplo: Aceite de semilla de Rosa Moschata, Niacinamida y Vitamina C. Importante: debes usar siempre protector solar si te aplicas cualquier producto con vitamina C.