INVERTIR EN TI

Piel radiante

mayo 26, 2026
Redacción

En temporada de calor, la marca Mario Badescu destaca la importancia de preparar la piel con aliados como el Hyaluronic Dew Cream y Vitamin C Cream en tu rutina.

Durante estos días, la piel está constantemente expuesta al sol, a altas temperaturas y, muchas veces, al cloro de las piscinas, lo cual puede provocar resequedad, sensibilidad y pérdida de luminosidad. Por ello es importante reforzar la hidratación para mantener la piel saludable antes, durante y después de las vacaciones.

En ese contexto, es crucial reforzar la hidratación y la barrera cutánea para enfrentar los cambios de clima y la exposición solar, especialmente en destinos cálidos donde la piel tiende a deshidratarse con mayor facilidad. 

Elige fórmulas que tengan ingredientes humectantes, antioxidantes y que se absorban rápidamente, ya que ayudan a conservar la elasticidad, frescura y equilibrio de la piel del rostro.

Para esta temporada, estos son los esenciales que no pueden faltar en tu kit:

Hyaluronic Dew Cream. Híbrido de gel y crema que hidrata la piel intensamente, pero dejando una sensación ligera. Está formulada con ingredientes botánicos, así como con extractos de tomillo, té verde y pepino, aloe vera y un complejo de hialuronato de sodio para brindar una máxima hidratación. Es el producto ideal para acabar un largo día bajo el sol y despertar con un rostro luminoso.

Además, el truco para potenciar tu luminosidad es aplicar esta crema sobre la piel recién rociada con agua, mientras aún está húmeda. Gracias a su fórmula con Complejo de Hialuronato de Sodio, esta técnica te ayudará a hidratar aún más tu piel y a incorporar beneficios botánicos a tu rutina de cuidado facial.

Vitamin C Cream. Crema humectante ligera para el día que revitaliza la piel opaca y sin brillo, mejora el tono y la textura de la piel y alivia la sensación de resequedad. Cuenta con ingredientes naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento, por ejemplo: Aceite de semilla de Rosa Moschata, Niacinamida y Vitamina C. Importante: debes usar siempre protector solar si te aplicas cualquier producto con vitamina C.