Agotados y en silencio

Cuatro de cada diez colaboradores en México declaran sentirse estresados o muy estresados en su trabajo, una cifra que dibuja un panorama de emergencia silenciosa en el corazón de las organizaciones del país. Así lo revela un reporte elaborado por Betterfly, plataforma de bienestar corporativo con presencia en Chile, México, España y Estados Unidos, que identifica el desgaste emocional como uno de los factores de mayor riesgo para la sostenibilidad empresarial.

El dato —42% de los trabajadores encuestados— no es menor, supone que, en una empresa de 100 personas, al menos 42 llegan cada día cargando niveles de estrés que comprometen su salud, su desempeño y, en el mediano plazo, su permanencia en la organización. Las poblaciones más vulnerables, según el estudio, son las mujeres, los líderes de equipos y los trabajadores mayores de 40 años.

El problema no es nuevo, pero sí se está acelerando. Jornadas que no tienen fin con el cierre de la laptop, culturas corporativas donde hablar de salud mental sigue siendo tabú, presión constante por resultados y ausencia de espacios para la desconexión real: ese es el entorno que, según Betterfly, está impulsando el deterioro emocional dentro de las empresas mexicanas.

“La salud mental dejó de ser un tema secundario dentro de las empresas. Hoy sabemos que las personas necesitan espacios laborales donde puedan sentirse escuchadas, acompañadas y emocionalmente seguras. El bienestar no debe atenderse únicamente cuando aparece una crisis, tiene que formar parte de la cultura diaria de trabajo”, expresó Lina Vanegas, líder de Marketing para México de Betterfly.

La compañía advierte que el error más frecuente de las organizaciones es tratar el bienestar emocional como un beneficio adicional, “un taller de mindfulness aquí, una sesión de yoga allá”, en lugar de integrarlo como eje de la cultura organizacional. Esa lógica reactiva, sostienen y ya no alcanza.

Líderes, piezas clave

De acuerdo con la compañía los propios líderes figuran entre los grupos con mayor nivel de estrés, eso representa un riesgo doble: son quienes más influyen en el clima emocional de sus equipos, pero también quienes menos tienden a pedir ayuda.

En ese contexto, Betterfly indica que la capacidad de escuchar señales de agotamiento, construir ambientes laborales más humanos y ejercer un liderazgo empático ya no es solo una habilidad deseable: es un factor directo de retención de talento, productividad y resiliencia organizacional.

La plataforma identifica acciones concretas que las organizaciones pueden implementar sin grandes inversiones: respetar los horarios de descanso, abrir canales de comunicación sobre emociones, fomentar pausas reales durante la jornada y construir espacios donde pedir apoyo no sea visto como debilidad sino como responsabilidad.

A nivel individual, el reporte subraya la importancia de establecer límites claros, incorporar actividad física a la rutina y reconocer que buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de vulnerabilidad.

El llamado de Betterfly llega en el marco del Mes de la Salud Mental y en un momento en que el mercado laboral mexicano enfrenta tasas de rotación que, en varios sectores, alcanzan niveles históricos. Para la compañía, el mensaje es directo: las empresas que no atiendan el bienestar emocional de sus colaboradores perderán competitividad.