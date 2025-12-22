El próximo año, LG Electronics presentará su primer televisor RGB insignia, el LG Micro RGB evo, ganador del premio a la innovación CES 2026. Gracias a la tecnología Micro RGB y a los LEDs RGB individuales más pequeños jamás utilizados por LG, este modelo representa un salto monumental que va mucho más allá del MiniLED.
LG Micro RGB evo representa una evolución importante en la tecnología Micro RGB: utiliza la precisión de OLED para controlar cada uno de los ultra micro LED RGB de retroiluminación, llevando 13 años de experiencia y excelencia técnica de LG OLED a la categoría RGB. El motor detrás de este desempeño es el recién actualizado procesador α (Alpha) 11 Gen 3, basado en un Dual AI Engine de nueva generación, que incorpora Dual Super Upscaling para procesar de forma simultánea dos tipos de escalado por IA. El resultado es una mayor nitidez e imágenes naturales y equilibradas, con el nivel más alto de claridad e inmersión en la industria.
Esta enorme capacidad de procesamiento da vida a RGB Primary Color Ultra, una innovación que ofrece reproducción completa del espectro de color. Gracias a esta tecnología, alcanza un rango excepcional, certificado por Intertek con 100% de cobertura de gama de color. Esto garantiza una precisión óptima para todo tipo de usos, desde edición digital y cine HDR, hasta las tecnologías de visualización de nueva generación.
A esta perfección de color se suma Micro Dimming Ultra, tecnología que coordina más de mil zonas de atenuación con una precisión excepcional. El resultado es el máximo nivel de contraste en un televisor LCD, afinando el control de brillo y color para revelar detalles finos tanto en escenas oscuras como en las más luminosas.
“Alcanzar la máxima fidelidad visual es el objetivo de cualquier pantalla, y con LG Micro RGB evo hemos logrado lo que antes se consideraba imposible para esta categoría”, concluyó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.