La Liga BBVA Mx Femenil da un paso más en su estrategia de internacionalización al anunciar el primer Duelo de Estrellas de su historia. El encuentro se disputará el próximo 22 de agosto de 2025, en el Estadio Universitario en Monterrey, enfrentando a un equipo conformado por las jugadoras estrella de los 18 clubes de la Liga contra el FC Barcelona, uno de los clubes más destacados a nivel mundial.

El anuncio fue realizado por Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil, en conjunto con Josi Eshkenazi, CEO de Soccer Media, y Xavi Puig, directivo responsable del futbol femenil del FC Barcelona. Este proyecto busca reforzar la proyección internacional de la Liga y ofrecer a sus jugadoras la oportunidad de medirse con un rival de talla mundial, reafirmando así el compromiso con el desarrollo y posicionamiento del futbol femenil en México.

“El Duelo de Estrellas es un paso clave en el crecimiento de la Liga Femenil. Centrado en el talento de nuestras jugadoras, reconoce su impacto dentro y fuera de la cancha. Para la afición, es una experiencia que fortalece la conexión con su Liga y sus protagonistas. Y para la industria, abre nuevas oportunidades de visibilidad, colaboración y diversificación. Este evento refleja lo que somos: una Liga imparable”, destacó Mariana Gutiérrez.

El equipo de estrellas de la Liga BBVA Mx Femenil estará conformado por 30 jugadoras de los 18 clubes participantes.