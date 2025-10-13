La marca de baterías de la empresa Clarios México, LTH, participó nuevamente en el Festival Papirolas 2025, uno de los encuentros culturales y educativos más importantes de Guadalajara y del país, que se llevó a cabo del 1 al 5 de octubre en el Pabellón Cultural Universitario, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y otros espacios del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

Este festival, con más de 25 años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio clave para que niñas, niños y jóvenes de todo Jalisco y estados vecinos aprendan, convivan y se inspiren a través de actividades artísticas, científicas y de educación ambiental.

En este marco, las Eco Jornadas LTH, organizadas en colaboración con la asociación civil Preservamb, ofrecieron talleres vivenciales que incluyeron pláticas, juegos y dinámicas educativas dirigidas a niños y jóvenes. Esta iniciativa buscó fomentar la conciencia ambiental desde temprana edad, enseñando valores de cuidado y conservación del medio ambiente de una forma práctica, divertida y cercana.

Tan sólo el año pasado, el festival reunió a más de 86 mil 500 asistentes, de los cuales, más de 4 mil niños participaron en las Eco Jornadas LTH, y para esta edición, la meta de las Eco Jornadas fue alcanzar a 8 mil participantes, quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de cuidar su entorno en un mundo cada vez más afectado por la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales.

La participación de las Eco Jornadas LTH en el Festival Papirolas, constituyó una importante plataforma que permitió llevar el mensaje de la marca a las nuevas generaciones acerca de la concientización sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. De igual manera, este festival también contribuyó a comunicar que la marca cuenta con un programa de reciclaje responsable de baterías usadas, a través del cual se recupera hasta el 99% de los materiales que sirven de materia prima para la fabricación de nuevas baterías.

La necesidad de estas iniciativas se refleja en los retos ambientales que enfrenta el planeta. En este escenario, programas de educación ambiental como los que se realizaron en el Festival Papirolas se vuelven esenciales: no sólo acercaron a niñas, niños y jóvenes a comprender la magnitud de estos problemas, sino que también les mostraron que con acciones simples, como el cuidado de las plantas y reciclar, entre muchos otros, pueden ser agentes activos del cambio.