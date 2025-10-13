Biocodex Microbiota Foundation premia estudio

La Biocodex Microbiota Foundation realizó la ceremonia de premiación de su convocatoria 2025, dedicada al tema Papel de la microbiota en la salud y la enfermedad del adulto mayor, en la que se reconoció el trabajo de la Dra. Berenice Rivera Paredez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como ganadora de la beca anual que otorga la Fundación.

En este sentido la Dra. Ana Sofía Osawa, Embajadora en Méxio de la Biocodex Microbiota Foundation, destacó que “nuestra misión es respaldar a los investigadores que, con su trabajo, amplían los límites del conocimiento sobre la microbiota y su influencia en la salud humana. Este tipo de proyectos nos acercan cada vez más a una medicina preventiva basada en la ciencia del microbioma”.

El proyecto de la Dra. Rivera Paredez, titulado Influencia de la dieta, respuesta inflamatoria y el estroboloma en el riesgo de deterioro cognitivo en mujeres postmenopáusicas, propone una mirada integral al vínculo entre la microbiota intestinal y la salud cerebral, explorando cómo los factores hormonales, inflamatorios y alimentarios inciden en el riesgo de deterioro cognitivo.

Este estudio, parte de una realidad alarmante: en el mundo, más de 50 millones de personas viven con demencia, y se prevé que esta cifra podría triplicarse para 2050. En México, una de cada cinco mujeres mayores presenta deterioro cognitivo leve, y hasta el 40% de los casos están relacionados con factores de riesgo modificables, como la dieta o el estilo de vida.

Durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona genera cambios metabólicos y procesos inflamatorios que pueden afectar la función cognitiva. En este contexto, el proyecto busca evaluar de manera integral cómo el perfil hormonal, la respuesta inflamatoria, la dieta y la microbiota intestinal contribuyen al riesgo de deterioro cognitivo en mujeres postmenopáusicas, con el fin de identificar mecanismos clave para desarrollar estrategias preventivas.

Entre los resultados esperados, se busca:

Identificar patrones dietarios y consumo de colina asociados a una mejor función cognitiva.

Analizar la relación entre la diversidad microbiana, los estrógenos y la inflamación.

Desarrollar algoritmos predictivos que estimen el riesgo de deterioro cognitivo.

Generar evidencia para estrategias nutricionales y probióticas que contribuyan al mantenimiento de una microbiota intestinal saludable.

Ocho años impulsando la ciencia de la microbiota

Desde su creación en 2017, la Biocodex Microbiota Foundation ha sido un referente mundial en la promoción del conocimiento científico sobre la microbiota humana. Fundada por Biocodex, pionera global en investigación del microbioma y en tratamientos con probióticos, la Fundación tiene como misión mejorar la comprensión del papel de la microbiota, difundir este conocimiento y contribuir al avance de la salud humana.

Cada año, la Fundación lanza una convocatoria internacional que apoya proyectos de investigación innovadores en el campo de la microbiota. En su edición 2025, se recibieron 10 proyectos de investigadores que abordaron la salud del adulto mayor desde distintas perspectivas biológicas y clínicas, reflejando el creciente interés científico por comprender cómo este ecosistema microbiano influye en el envejecimiento saludable.

Compromiso con la ciencia y la salud pública

Con esta premiación, la Biocodex Microbiota Foundation reafirma su compromiso de impulsar el talento científico y fomentar la investigación que conecta el microbioma con la salud humana, una línea que abre posibilidades para la prevención de enfermedades crónicas y el diseño de estrategias personalizadas de bienestar.

“La microbiota es un campo fascinante y prometedor. Apoyar proyectos como el de la Dra. Rivera Paredez nos permite seguir ampliando el conocimiento científico y contribuir al desarrollo de soluciones que impacten directamente la salud de las personas”, puntualizó la Dra. Osawa.

Así, Biocodex continúa fortaleciendo el puente entre la investigación científica y la salud global, reafirmando que cuidar la microbiota es cuidar la vida misma.