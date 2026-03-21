Grupo Xcaret presenta el libro Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano. La publicación muestra el arte de los maestros artesanos y ofrece hasta sus datos de contacto, lo que permite a los coleccionistas de arte popular mexicano estar en contacto directo con los portadores de la tradición y sus talleres, y seguir recibiendo pedidos de las personas que los contacten directamente.

En el marco de la presentación del libro que rescata la memoria de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2025, Grupo Xcaret con el apoyo del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, presentan por dos semanas una muestra fotográfica de las piezas ganadoras en las ediciones anteriores, muestra que permitirá a los visitantes al museo, apreciar la belleza artística de las piezas que se han mostrado en dicha Feria como una probadita de lo mucho que la gente puede ver al visitar en persona este evento.

Asimismo, se tuvo un panel de conversación con algunos de los maestros artesanos que dieron testimonio sobre su participación en la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano.

Cabe mencionar que la edición 2025 cerró con más de 23 millones de pesos en ventas directas para maestras y maestros artesanos. La cifra representa un crecimiento superior al 68% frente al año anterior y confirma el alcance que ha tomado esta plataforma en favor del arte popular mexicano.

En esta edición participaron 289 artesanas y artesanos de 22 estados y 18 comunidades indígenas. El 60% pertenece a pueblos originarios, lo que permitió que una amplia diversidad de técnicas y tradiciones estuviera representada en un mismo espacio y son los mismos que los lectores podrán conocer y contactar para seguir fortaleciendo la comercialización de sus piezas de arte popular.

En esa misma edición 2025 más del 61% de las ventas benefició directamente a personas artesanas indígenas, fortaleciendo un modelo de comercialización donde el ingreso llega de manera directa a las comunidades. Los talleres participantes, además, generan empleo para 2 mil 360 personas; dos de cada tres son mujeres.

Sin duda, la Feria también tiene un impacto que va más allá de lo económico. El 73% de las y los maestros artesanos cuenta con aprendices activos y dedica, en promedio, 15 horas semanales a la enseñanza de técnicas heredadas por generaciones. Cada pieza vendida implica tiempo, historia y conocimiento transmitido.

El 95% de las y los participantes reportó haber establecido contactos clave para futuras oportunidades comerciales, ampliando su presencia en nuevos mercados dentro y fuera del país.

Durante el encuentro en Ciudad de México, se anunció que la tercera edición de la Feria de Arte se realizará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Hacienda Henequenera de Parque Xcaret. Participarán más de 140 exponentes en disciplinas como textiles, cerámica, madera, fibras vegetales, arte wixárika, cartonería, vidrio y metalistería.

Con esta iniciativa, Grupo Xcaret continúa apostando por un modelo donde la cultura genera desarrollo económico y fortalece las comunidades que mantienen vivas las tradiciones artesanales de México.