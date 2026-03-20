Inspirado en el elemento de la tierra, la marca ALDO presenta Spring in Motion, narrativa de temporada que celebra el movimiento natural, la comodidad y las texturas que evocan la verdadera esencia de la primavera.

La propuesta destaca por una combinación de tonos suaves como el rosa y neutros vibrantes, con detalles que refuerzan una identidad fresca y moderna. Gracias a su diversidad de texturas y materiales que remiten a lo orgánico, la colección refleja una conexión con la naturaleza y un estilo relajado, pero contemporáneo.

Entre los modelos destacados se encuentra Lift, una sandalia tipo flip flop con kitten heel que aporta una silueta moderna y versátil. Por su parte, Arabelia sobresale como un ballet sneaker que fusiona la delicadeza de la danza con una actitud y energía urbana gracias a su suela tipo jogger.

La comodidad sigue siendo clave con la tecnología Pillow Walk, diseñada con espuma de doble densidad y plantillas acolchadas que brindan suavidad y soporte en cada paso.

Además, la temporada retoma una estética boho, con colores suaves y texturas naturales, mientras que los kitten heels se consolidan como una de las siluetas favoritas por su equilibrio entre estilo y comodidad.