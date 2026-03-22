Con el objetivo de preservar, difundir y fortalecer una de las tradiciones culinarias más representativas del país, del 23 al 27 de marzo se llevará a cabo la Semana de la Cocina Tlaxcalteca, encuentro gastronómico que reunirá a restaurantes, cocineros y promotores culturales en distintas sedes del estado.

La iniciativa es impulsada por el Skal International Tlaxcala 749, organismo que agrupa a profesionales del turismo y que busca promover el destino a través de su riqueza gastronómica, cultural y turística, posicionando a Tlaxcala como un referente culinario a nivel nacional.

La celebración cobra especial relevancia ya que desde 2009, cada 27 de marzo, el estado conmemora el Día de la Cocina Tlaxcalteca, fecha en la que el Congreso del Estado declaró a la gastronomía local como Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo el valor histórico y cultural de sus recetas, ingredientes y técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Durante esta semana, diversos restaurantes del estado presentarán menús especiales inspirados en la cocina tradicional tlaxcalteca, reinterpretando ingredientes ancestrales como el maíz, el pulque, el huitlacoche, los quelites y semillas que forman parte de la identidad culinaria de la región.

Entre los establecimientos participantes se encuentran: Restaurante Magueyana, Mexko, Las Palapas, Cuatro Volcanes, Molino de los Reyes y La Aceituna, que ofrecerán experiencias gastronómicas diseñadas para resaltar la diversidad y profundidad de la cocina local.

Además, dentro del programa se contempla la participación del chef e investigador gastronómico Irad Santacruz, quien ofrecerá la ponencia “Cocina de Tlaxcala”, el jueves 26 de marzo a las 17:00 horas, seguida de una degustación de bocadillos tradicionales dentro de las instalaciones del restaurante La Aceituna.