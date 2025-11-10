Paipa, un viaje que sana

Texto y foto: Axel Trujillo

Rodeada de verdes montañas, hermosos paisajes, clima templado, gran biodiversidad, lago artificial y veneros de aguas termominerales, se encuentra la Ruta de la Salud de Paipa, que ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional en materia de salud, bienestar, relajación y ocio.

Su ubicación en la región andina ha dotado a la ciudad y municipio de Paipa, en el Departamento de Boyacá (situado en el centro-este de Colombia), de características geográficas y condiciones climáticas para constituirse en un destino de turismo termal único en el mundo, a tres horas y media de Bogotá, capital del país.

Las aguas termales de Paipa que constituyen su Ruta de la Salud poseen componentes minerales como cloro, calcio, hierro, azufre, magnesio, cobre, sodio y bicarbonato, cuyo estudio científico realizó en 1822 el químico francés Jean Baptiste Boussinngault. En 1928 el Congreso del país declara de utilidad pública las fuentes termales y el establecimiento de balnearios en la localidad.

Mas los datos históricos, científicos y propiedades de sus aguas pueden quedar en el anecdotario en caso de que los visitantes no se sumerjan en ellas. Invitados por las secretarías de Turismo de la Alcaldía de Paipa y del Departamento de Boyacá, así como de ProColombia, la organización encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país, visitamos tres balnearios para verificar instalaciones, tratamientos y disfrutar la calidez del vital líquido.

El Salitre

El primer sitio visitado fue el hotel balneario hacienda El Salitre, histórica casona colonial restaurada, situado en el kilómetro 3 vía Paipa-Toca, lugar donde pernoctó el Libertador Simón Bolívar en agosto de 1819, luego de la batalla del Pantano de Vargas contra la Corona española.

Este espacio histórico preserva en excelentes condiciones pasillos, terrazas y patios con pisos de piedra; dispone de 20 habitaciones estándar, dos habitaciones de lujo con pileta de agua termal y una suite con chimenea. También salones para eventos sociales, corporativos y empresariales, además de capilla en honor a San Antonio de Padua que conserva obras religiosas que datan del siglo XVIII.

Por espacio de 20 minutos y supervisados por una técnica del establecimiento nos sumergimos en las cálidas aguas mineromedicinales de su piscina, con gorro para la cabeza, por supuesto. Por cuestiones de tiempo no pudimos disfrutar de su spa, que ofrece variedad de masajes y diversos tratamientos para cuerpo, piel y cuero cabelludo.

El Salitre dispuso mesa en el patio para nuestro almuerzo a base de platillos regionales. Más información en su página hotelhaciendaelsalitre.com

Instituto Termal de Paipa

En el kilómetro 4 vía Pantano de Vargas se encuentra el famoso y acreditado Instituto Termal de Paipa (ITP). Antes de ingresar, lo primero que puede verse es el gran venero de agua termal sulfurosa a cielo abierto conocido como Pozo Azul, pero llama la atención que, contrario a otros sitios similares en diferentes países, prácticamente no se percibe el característico olor a azufre.

El ITP ofrece variada oferta de servicios termominerales, ideales para personas que buscan actividades de relajación, bienestar y descanso al disponer de parque acuático, spa termal, centro de hidroterapia, naturaleza termal, masoterapia.

También brinda la aplicación de lodo o algas termales para el rostro y cuerpo. En el Parque Acuático hay disponibilidad de tres piscinas amplias de agua termo mineral: piscina panorámica, piscina cisnes y piscina olímpica.

Dentro del complejo, el personal conduce a los visitantes al área de vestidores y asigna lockers, área monitoreada mediante sistema de vigilancia para mayor seguridad. Luego, con gorro para baño como todos los usuarios, pasamos a las regaderas, antes de ingresar a la piscina de algas a cielo abierto. Permanecimos dentro 20 minutos.

En el Centro de Hidroterapia el circuito hidrotermal comprende 5 actividades de completa

relajación y descanso guiado por una esteticista que indica el beneficio de cada estación. Incluye las siguientes actividades dentro de un ambiente personalizado: piscina de hidromasajes, camas de burbujas, jacuzzi y sauna, antes de pasar a la aplicación de lodo (en el cuerpo) y aplicación de algas (facial). Cada actividad dura 20 minutos.

El ITP dispone además de piscina termal infantil, cancha de voley, arena, parque infantil, servicio permanente de salvavidas, cafetería, heladería, restaurante, salón para conferencias, zona de lodotorepia y algaterapia, venta de productos Naturaleza Termal, almacén deportivo y estacionamiento. También atienden a deportistas profesionales.

El ITP es tan completo en cuestión de atención, servicios y tratamientos que lo hacen único en América Latina. Para mayor información los invitamos a visitar su página: parquetermalpaipa.com

El horario del parque acuático es de 6:00 am a 21:40 pm todos los días de domingo a domingo.

Balneario Sochagota

A 185 kilómetros de Bogotá (calcule dos horas para salir de la capital por el intenso tránsito vehicular) y ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, la región del D’Acosta Hotel Sochagota posee un microclima que oscila entre los 10 y 22 Cº durante todo el año, apto para vacaciones de descanso. Sus aguas termominerales brindan salud, tranquilidad y belleza. Cuenta con 45 habitaciones y 17 cabañas con vista al lago.

Situado en una colina frente al lago Sochagota, kilómetro 2 Vía Las Piscinas, el D’Acosta brinda un paisaje de increíble belleza con imponentes montañas, desde las cuales se domina la espectacular zona turística de Paipa.

Sede de la reciente edición de Termatalia 2025, feria internacional de termalismo y salud, el hotel Sochagota dispone de una gran piscina de aguas termominerales con diversas salidas de chorros y presión para todas las partes del cuerpo, sobre todo las cervicales. Recomendable sumergirse en sus cálidas aguas durante 20 minutos, previo paso por las regaderas, con gorro en la cabeza por cuestiones de sanidad.

Otro de sus servicios estrella es el spa, con gran variedad de tratamientos y masajes.

Su restaurante, con vista al lago Sochagota, ofrece variada carta de platillos, tanto regionales como de la cocina internacional. Más información en: hotelsochagota.com