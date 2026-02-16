Distinción global en hospitalidad

El hotel Presidente InterContinental Ciudad de México y el restaurante Chapulín fueron distinguidos con un total de cuatro prestigiosos galardones en The World Luxury Awards 2025, programa de reconocimiento de élite dentro de la industria global del lujo, consolidándose como referentes de la hospitalidad y la gastronomía de la región. Con estos cuarto premios, ambas marcas reafirman su liderazgo en el mercado del lujo, fortaleciendo su visibilidad y prestigio a nivel internacional, así como su apuesta por la innovación y la excelencia operativa.

Los galardones obtenidos en las categorías de hotel y restaurante incluyen:

The World Luxury Hotel Awards 2025

Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México:

Best Luxury City Hotel in Latin America.

Best Luxury Gourmet Hotel in Latin America.

Best Luxury Lifestyle Hotel in North America.

The World Luxury Restaurant Awards 2025

Restaurante Chapulín:

Best Luxury Hotel Restaurant in North America.

La obtención de estos reconocimientos es el resultado de un proceso iniciado en 2024, durante el cual se compartió con el comité evaluador la esencia de México, la historia de un hotel icónico y la experiencia que lo distingue. A través de presentaciones, recorridos presenciales y virtuales, se transmitió no solo la calidad de sus instalaciones, sino el legado, la identidad y la pasión de un equipo comprometido con la calidad y la excelencia.

“Con estos premios, el Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México y Chapulín consolidan su liderazgo, celebrando un hito en su trayectoria y reafirmando su compromiso de seguir marcando pauta en la hospitalidad y la gastronomía de lujo, siempre fieles a su legado”, comentó Álvaro Rey, gerente general del hotel.

Ser galardonados en la edición 2025 de The World Luxury Awards es reflejo del resultado de una visión estratégica orientada a la evolución constante y a las mejoras que se traducen en experiencias memorables para los huéspedes y clientes. Estos premios representan un importante impulso en términos de visibilidad internacional, facilitando la conexión con nuevos mercados y reafirmando el valor de un gran hotel respaldado por una sólida empresa mexicana.

En el ámbito gastronómico, Chapulín reafirma su papel como embajador de la cocina mexicana contemporánea a nivel internacional, contando la historia de México, su diversidad y su riqueza culinaria. Estos reconocimientos celebran el trabajo de un equipo apasionado y el compromiso de ofrecer una propuesta auténtica, sofisticada y profundamente conectada con nuestras raíces.

“Los reconocimientos obtenidos avalan a nivel internacional una visión que articula tradición, innovación y excelencia operativa, y son resultado del compromiso sostenido de nuestro equipo y de una estrategia institucional orientada a fortalecer nuestra vigencia y competitividad en la hospitalidad de lujo”, concluyó Álvaro Rey.

La ceremonia de The World Luxury Awards se llevó a cabo en octubre de 2025 en Barcelona, España, consolidándose como un foro internacional de referencia para la industria hotelera de lujo. El evento reunió a directivos, propietarios y representantes de hoteles de distintas partes del mundo, en una velada que destacó por su alto nivel de organización, elegancia y profesionalismo.