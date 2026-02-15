Ya sea un aguachile de recado negro o un huachinango de criadero a las brasas, tal vez una almeja chocolate con salsa macha y, por qué no, una tetela de marlín ahumado. Testal, Cocna de Mar sorprende en cada platillo lleno de sabor y tradición.

El viernes 6 de febrero, el restaurante Testal abrió las puertas de su nuevo concepto: Cocina de Mar, propuesta gastronómica que mira hacia las costas mexicanas con la misma esencia que lo convirtió en un referente: cocina mexicana de origen, contada desde el producto, la tradición y el respeto absoluto por los ingredientes.

Ubicado en el corazón de Polanco, Ciudad de México, este nuevo espacio nace como un recorrido culinario de punta a punta del país, sin limitarse a una sola región, sino celebrando la diversidad de estilos, recetas y preparaciones marinas que existen en México.

Más que un restaurante de mariscos, Cocina de Mar busca ser una declaración: cocina consciente, sustentable y profundamente mexicana, donde el mar se honra sin sobreexplotación, respetando vedas, productores y procesos naturales.

Al frente de la cocina está el chef Axel Valdivieso, representante de una generación que entiende la tradición como un punto de partida, no como un límite. Su estilo, al que define como cocina mexicana evolutiva, rescata recetas olvidadas y las reinterpreta con una mirada rebelde y contemporánea.

Lo acompaña como sous-chef Iván García, con una formación técnica impecable y una visión clara; consistencia, excelencia y trabajo en equipo como base para que cada platillo sea perfecto, esté o no esté el chef en la cocina.

Así, Testal, Cocina de Mar abre como un nuevo destino para quienes buscan vivir México a través de sus litorales. Una cocina que conecta mar, tierra, tradición y futuro, en una experiencia pensada para disfrutarse con todos los sentidos.