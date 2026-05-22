Enfermedades inflamatorias intestinales

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que comprende principalmente la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI), corresponde a un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas del tracto gastrointestinal que impactan de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. En México, su incidencia y la prevalencia han aumentado de manera constante en los últimos años. Un estudio de seguimiento a nivel nacional de 15 años determinó tasas de incidencia de 1.83 para EII, 1.45 para CU y 0.34 para EC por cada 100 mil personas-año.

En este contexto y en el marco de Purple May, un mes dedicado a la concientización sobre la EII y el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Johnson & Johnson reafirma su compromiso con los miles de personas que viven con esta condición crónica y debilitante, cuyo impacto con frecuencia se agrava por un diagnóstico tardío que puede prolongar el sufrimiento y complicar el manejo de la enfermedad.

Datos globales recientes revelan un retraso medio en el diagnóstico de entre 2 y 26 meses en adultos con EC, y de entre 2 y 12 meses en aquellos con CUCI. En México, alrededor de 40% de los pacientes tarda más de un año en recibir el diagnóstico correcto, mientras otro 20% puede tardar más de tres años por distintos motivos. Entre las razones que explican esta demora está lo inespecífico de los síntomas, que pueden confundirse con afecciones más comunes, como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad hemorroidal.

Este camino prolongado hacia un diagnóstico preciso también retrasa el acceso a un tratamiento adecuado y, con ello, la posibilidad de una vida plena. El retraso en el diagnóstico puede asociarse con mayores complicaciones, como daño intestinal, fibrosis, aumento del riesgo de cáncer colorrectal y una disminución de la calidad de vida del paciente. Por ello, es importante visibilizar la enfermedad y los desafíos cotidianos que se enfrentan los pacientes.

“Hoy el panorama para los pacientes está cambiando gracias al desarrollo de terapias innovadoras. El acceso a terapias avanzadas ha demostrado ser un punto de inflexión, al ofrecer a los pacientes la posibilidad de alcanzar la remisión y mejorar significativamente su calidad de vida. Un diagnóstico correcto, seguido de un tratamiento adecuado, permite a las personas retomar sus actividades diarias y mirar al futuro con esperanza”, comenta el Dr. Jorge Luis de León Rendón, fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General de México “Dr. Eduardo Licega” en la Ciudad de México.

Si bien es cierto que la EII no tiene cura, esto no significa que el paciente deba de vivir con síntomas de forma permanente. Para su control son necesarios tratamiento y seguimiento multidisciplinario, realizado por el médico, gastroenterólogo, cirujano de colon y recto, nutriólogo, psicólogo, entre otros profesionales de la salud para obtener mejores resultados. En este contexto, Guselkumab representa una alternativa terapéutica innovadora para el tratamiento de la EII. Este biológico proporciona un control superior y sostenido de los síntomas, lo que se traduce en una mejoría significativa en la calidad de vida, al permitir que los pacientes retomen sus actividades diarias, reduzcan las molestias y mejoren su bienestar general.

En este sentido, Johnson & Johnson continuará colaborando con la comunidad médica, instituciones y las asociaciones de pacientes para impulsar la educación, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos que marquen una diferencia en atención de la EII.