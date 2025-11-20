MOVA revoluciona la limpieza inteligente

La compañía global y líder en estilo de vida inteligente premium, MOVA, anuncia su llegada a México con un portafolio de productos que redefine la limpieza del hogar. Fundada en 2024, la marca nace con la misión de construir un ecosistema integral impulsado por inteligencia artificial, diseñado para cumplir las aspiraciones de las familias modernas y ofrecer soluciones que combinan eficiencia, cuidado y bienestar en el hogar.

“Nuestra llegada a México representa un paso clave en la expansión internacional de la marca. Queremos acercar la tecnología más avanzada en limpieza inteligente a los hogares mexicanos, ofreciendo soluciones que no solo optimizan el tiempo, sino que también brindan bienestar, comodidad y una experiencia de vida más conectada”, expresó Angus Lin, director de MOVA para América Latina.

Con presencia consolidada en Norteamérica, Europa, Australia, Asia y Medio Oriente, la compañía aterriza en el mercado mexicano con cinco innovadores modelos que reflejan su compromiso con la tecnología, el diseño y la funcionalidad: E40 Ultra, E20s Pro Plus, E20 Pro, K30 Mix y K30. Cada uno está diseñado para brindar resultados profesionales, facilidad de uso y una experiencia de limpieza verdaderamente inteligente.

E40 Ultra. Equipado con un motor TurboForce, garantiza una limpieza profunda incluso en las superficies más desafiantes. Combina potencia, autonomía y limpieza silenciosa, estableciendo un nuevo estándar en robots aspiradores de alta gama.

E20s Pro Plus. Redefine la limpieza automatizada con su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado, ideal para eliminar desde polvo fino hasta residuos pesados. Su avanzada tecnología asegura una navegación precisa y sin atascos. Incorpora una estación de vaciado automático con bolsa hermética de 4 litros, capaz de almacenar el polvo de hasta 90 días, reduciendo el mantenimiento al mínimo. Los usuarios pueden personalizar horarios, modos y niveles de potencia, monitorear resultados en tiempo real y disfrutar de un control total desde el celular.

E20s Pro. Ofrece la combinación perfecta entre rendimiento y practicidad. Este modelo garantiza una limpieza eficiente y una navegación fluida en cualquier entorno. Su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado incluye un depósito de agua con tres niveles ajustables de flujo, adaptándose a las distintas necesidades del hogar. Además, su compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Siri y Google Assistant permite gestionar las tareas de limpieza de forma práctica y sin esfuerzo. Su cepillo antienredos en forma de U y su peine con flujo de aire eliminan eficazmente pelos de mascotas y residuos, manteniendo un rendimiento óptimo.

K30 Mix. Se presenta como un equipo versátil todo en uno, capaz de aspirar en seco, húmedo o transformarse en una aspiradora portátil. Su potente succión y su cepillo todoterreno logran una limpieza profunda incluso en alfombras, mientras que su diseño ligero y ergonómico facilita la movilidad por toda la casa.

K30. Combina un diseño ultraplano de 180° de alcance con un cepillo de doble borde, capaz de limpiar eficazmente en esquinas, paredes y debajo de muebles. Ofrece ajuste automático de potencia según el nivel de suciedad y una batería de larga duración. Su sistema de agua limpia constante elimina la suciedad sin dejar marcas, mientras que el secado con aire caliente mantiene el cepillo libre de humedad. Potente, silenciosa y ligera, ofrece una limpieza precisa y sin esfuerzo, ideal para hogares que buscan máxima eficiencia con un diseño moderno y elegante.