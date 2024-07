The Box, el exclusivo encuentro gastronómico

Tras el éxito de las ediciones 2023 y 2022, The Box, la icónica experiencia culinaria presentada por American Express, regresó a la Ciudad de México con un concepto inmersivo para honrar la trayectoria de reconocidos chefs, quienes han triunfado en los destinos más importantes de la gastronomía mundial, tales como Inglaterra, Italia y Estados Unidos.

El 21 de junio de 2024 se realizó el primer encuentro gastronómico de este año, en el que los platillos fueron creaciones de Santiago Lastra, chef mexicano fundador del restaurante KOL, ubicado en las inmediaciones del icónico Hyde Park en Londres, reconocido con una estrella Michelin y galardonado con la posición número 17 de The World’s Best Restaurants 2023. La curaduría de vinos que acompañaron el maridaje de los platillos la condujo Pablo Mata, sommelier especializado en España, Francia, Estados Unidos y capacitado con el tercer nivel dentro del WSET (Wine and Spirit Education Trust) con distinción para vinos y segundo nivel para destilados.

Así, American Express dio a conocer las fechas de las siguientes ediciones de esta experiencia inmersiva que se ha convertido en un referente de la gastronomía en México. Los próximos 9 y 10 agosto, tendrá la segunda edición de 2024, presentando un menú diseñado por Karime López, chef ejecutiva de Gucci Osteria Florence en Italia, quien ha sido distinguida con una estrella Michelin. Para acompañar las creaciones de la Chef, el sommelier Andrés Amor, recientemente reconocido en el listado “Los 25 líderes del vino en México 2023”, fundador del restaurante Padella y experto en texturas, aromas y sabores de toda clase de vinos nacionales e internacionales, será el encargado de seleccionar las mejores propuestas.

La tercera y última edición de The Box en este año concluirá el 16 y 17 de agosto con la oferta gastronómica de una reconocida chef sorpresa, quien ha sido distinguida con más de una estrella Michelin en Estados Unidos. La propuesta de maridaje estará diseñada por Sandra Fernández, artífice de la oferta de vinos en The Centurion Lounge y la líder más influyente de vino en México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Sommeliers.

“Este año nos enfocamos en renovar la experiencia de uno de los eventos que se posicionó rápidamente como uno de los favoritos entre nuestros Tarjetahabientes: The Box. Reunimos a chefs con alto prestigio internacional en un evento exclusivo e inmersivo que celebra sus raíces y orígenes”, finalizó Andreia Morelli, Chief Marketing Officer de American Express México.