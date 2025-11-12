Nación Verde impulsa iniciativa de abastecimiento hídrico

Ante la creciente crisis de agua que enfrenta México actualmente, Nación Verde impulsa la iniciativa de Abastecimiento Hídrico, también conocida como proyectos Agua Positivos, un modelo innovador que busca retribuir al ciclo hidrológico mediante la restauración de ecosistemas degradados.

Este esquema ambiental, similar a los créditos de carbono, permite cuantificar y certificar el volumen de agua que es restituido al ambiente a través de acciones de conservación y reforestación. Mediante la contabilidad del Beneficio Volumétrico de Agua se puede representar una cantidad medible de agua infiltrada o recuperada gracias a intervenciones ecológicas verificables.

La estrategia consiste en incrementar la cobertura vegetal en suelos degradados, utilizando especies nativas de alto valor hidrológico que favorecen la infiltración pluvial y la recarga de acuíferos. Para ello, se implementan obras de conservación de suelo como microcuencas, zanjas de infiltración y terrazas individuales de captación que funcionan como infraestructura natural: estructuras vivas que retienen el agua de lluvia, reducen la erosión y permiten su captación hacia los mantos acuíferos y cuerpos subterráneos de agua.

De forma complementaria, Nación Verde realiza brechas cortafuego para prevenir la propagación de incendios forestales y proteger las zonas restauradas, así como cercado perimetral para evitar que el ganado ingrese a las áreas de plantación y afecte el desarrollo de la vegetación. Estas medidas fortalecen la resiliencia del ecosistema, garantizando la supervivencia de los árboles y la funcionalidad de las obras hídricas.

Estos proyectos también restauran la funcionalidad hidrológica del paisaje, fortalecen la biodiversidad y generan servicios ecosistémicos medibles. La iniciativa se apoya en un sistema de monitoreo y evaluación según la metodología WRI que permite estimar de manera precisa el volumen de agua obtenido, garantizando transparencia y trazabilidad en los resultados. A diferencia de los créditos de carbono cuyo impacto se refleja a nivel global, el abastecimiento hídrico derivado de las reforestaciones ocurre de manera local, dentro de la misma cuenca y ríos del ecosistema donde se implementan los proyectos.

El modelo de Créditos de Agua cobra especial relevancia para empresas que utilizan grandes volúmenes de agua en sus procesos industriales, al ofrecerles una vía efectiva para compensar su impacto hídrico y cumplir con metas ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6: Agua limpia y saneamiento).

Entre las empresas que se han sumado a esta iniciativa se encuentran P&G, PEPSICO y Coca-Cola, mientras que organizaciones filantrópicas como Arbor Day Fundation (ADF) y One Tree Planted (OTP) contribuyen a expandir su alcance territorial.

A través de los proyectos Agua Positivos, Nación Verde promueve una gestión integral del recurso hídrico sustentada en soluciones basadas en la naturaleza, reafirmando que una correcta utilización de los recursos naturales como las plantas nativas, pueden ser clave para restaurar el equilibrio ecológico. Nación Verde invita a empresas, organizaciones y personas comprometidas a sumarse a este esfuerzo colectivo que transforma la forma en que cuidamos el agua.