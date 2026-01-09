BBVA México, a través de su área de Fomento Cultural, en colaboración con la editorial Sexto Piso, presentó su libro Cine México en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco. La publicación ofrece una revisión integral de más de cien años de historia cinematográfica nacional y reúne en un solo volumen una selección de imágenes que permiten entender la evolución del cine mexicano, desde las primeras cintas mudas hasta las producciones contemporáneas de directores como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

El cinematógrafo llegó a México en 1896 y, desde entonces, desencadenó una historia única de altibajos, invenciones y permanentes resurgimientos. Pocas cinematografías pueden presumir de haber creado géneros propios —el cine ranchero, el de luchadores, el de ficheras—, de aportaciones técnicas decisivas como las de los hermanos Rodríguez al cine sonoro, de una Época de Oro que conquistó al mundo con sus estrellas y sus relatos, y de una proyección internacional que distingue al cine mexicano.

Publicado en colaboración con la editorial independiente Sexto Piso —alianza fructífera que consolida su objetivo de producir libros de referencia con rigor académico, belleza editorial y acceso universal—, el volumen reúne textos de destacadas actrices, directores, historiadores del cine y críticos. Entre los colaboradores se encuentran Claudia Arroyo, investigadora; Eduardo de la Vega, historiador y crítico; Adriana Fernández, crítica de cine; Roberto Fiesco, actor, productor y director; Sergio Huidobro, escritor y periodista; Hugo Lara, crítico y productor; Daniela Muñoz, investigadora; Gabriela Pulido, investigadora; Ilse Salas, actriz; Ana Claudia Talancón, actriz; Julia Tuñón, historiadora, y Álvaro Vázquez, historiador del arte.

La obra integra también cientos de imágenes, carteles, fotografías de rodaje, lobby cards y documentos de prensa, provenientes de archivos públicos y colecciones privadas nacionales e internacionales, que enriquecen la experiencia de lectura y permiten realizar un recorrido visual detallado, emotivo y revelador.

Con este nuevo título, Fomento Cultural de BBVA México suma 34 publicaciones anuales consecutivas que han consolidado una de las colecciones editoriales más importantes del país.

Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural de BBVA México, destacó que esta edición reafirma más de tres décadas de labor continua en la creación, difusión y preservación del patrimonio artístico nacional.

Para Felipe Rosete, editor del libro Cine México, “este libro ha sido una oportunidad para homenajear a todas aquellas personas que con su creatividad y su arte nos han hecho reír, sufrir, llorar y reflexionar durante más de un siglo, configurando una parte importantísima de nuestra educación sentimental y de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas”.

Cine México está pensado para todo público, desde aficionados hasta especialistas. El libro impreso va acompañado de una versión digital resumida completamente gratuita y descargable en la página de Fomento Cultural de BBVA México: fomentocultural.bbva.mx. Además, cada capítulo incluye códigos QR que enlazan directamente a escenas emblemáticas, así como a un audiolibro y diversos video podcasts con la participación de las y los autores.