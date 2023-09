Artesanos llaman a reivindicar el valor de su trabajo

Un artesano puede vender en la Feria Internacional de Artesanías Las Manos del Mundo una pieza de arte creada por sus manos en 40 mil pesos, misma que en las calle puede ver depreciado su valor hasta los 2 mil pesos. Esa diferencia en el precio es muestra de la reivindicación del trabajo de los artesanos en el país que se hace a través de esta Feria.

La falta de valor que se le da a las artesanías en México es una de las razones que está detrás del estancamiento del sector en términos de su aporte al Producto Interno Bruto del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía e Información (INEGI) el peso de las artesanías en la economía fue de 0.63% al cierre del 2021 (último dato disponible), proporción similar a la que tenía en el 2008, cuando se ubicaba en 0.57%.

La falta de apoyos y de políticas gubernamentales integrales para apoyar a un sector que genera 479 mil empleos remunerados (datos del INEGI) es otra de las razones que han mantenido el sector estancado durante las últimas dos décadas, y que empuja en muchos casos a que el valor del trabajo de los artesanos se pierda sobre un manta en el piso de una ciudad turística del país.

Para hacer frente a esta situación, Socorro Oropeza, directora de la Unión Nacional de Productores Artesanales Coyolxauhqui, que representa a 15 mil artesanos de 23 entidades, ha formado parte del equipo que ha llevado a cabo la Feria Internacional de Artesanía Las Manos del Mundo, que este año se llevará a cabo en el WTC de la Ciudad de México del 13 al 15 de octubre, un espacio sin intermediarios para el impulso y apoyo de las empresas de artesanía.

“Los artesanos que han participado con nosotros ya entendieron que no hay que ponerse en el piso afuera del metro. Nada de mostrar piezas de arte en el piso; por eso vienen y les ofrecen 10 pesos, cuando la pieza por lo menos sale en 200 pesos. Tenemos que reivindicarnos nosotros, no esperar que nos reivindiquen”, comentó.

En México el 22% del gasto que hacen las personas en bienes o servicios culturales va dirigido a las artesanías. Esto significó una derrama económica de 154,810 millones de pesos en el 2021, última cifra proporcionada por el INEGI.

No obstante, la falta de profesionalización ha sido un problema para los artesanos que en muchos casos les impide incrementar sus ingresos y con ello mejorar su estilo de vida. Oropeza dijo que cuando inició la Feria Las Manos del Mundo, en el 2003, muchos de los participantes no sólo no tenían desarrolladas técnicas de concreción de ventas, sino que también tenían deficiencias en la comercialización de sus productos.

Para Socorro Oropeza, la falta de apoyo público al sector de las artesanías ha crecido durante la actual administración, pues los recursos para el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) se redujeron drásticamente en los últimos años. Tampoco se han puesto en marcha planes de acción integrales para dar un impulso al sector y con ello mejorar la calidad de vida de los artesanos y sus familias.