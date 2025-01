Costa Mujeres, ideal para el invierno

La Asociación de Hoteles Costa Mujeres, el nuevo destino turístico del Caribe Mexicano, informó que sus hoteles asociados se encuentran preparados para recibir a sus huéspedes durante esta temporada de invierno.

Los 21 hoteles afiliados, con su oferta hotelera de 9 mil 474 habitaciones, han preparado todo lo necesario para que los turistas nacionales y extranjeros que han elegido a Costa Mujeres, Quintana Roo, para disfrutar estas fechas, gocen al máximo sus vacaciones.

“Como todos los años estamos muy entusiasmados de iniciar esta importante temporada, en la que esperamos una destacada ocupación que alcanzará cifras superiores al 90% para la semana de Año Nuevo. Turistas de todas las procedencias podrán disfrutar de los festejos de cada hotel y serán atendidos con la excelente calidad que nos caracteriza”, mencionó Marissa Setién, directora general de la Asociación de Hoteles Costa Mujeres.

Costa Mujeres es un destino que ofrece una combinación perfecta de relajación, aventura y lujo. Algunos de sus atractivos incluyen playas con vistas paradisiacas, spas de talla mundial, exquisitos restaurantes, divertidas actividades acuáticas, el exclusivo Rafa Nadal Tennis Centre y el desafiante club de golf diseñado por Greg Norman, entre otros. Sus profesionales colaboradores esperan con gusto a los turistas para consentirlos durante los próximos meses.

Este año, fue reconocido con el galardón “Best Of the Best Destinations” que otorga la plataforma líder en viajes Trip Advisor.