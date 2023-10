Festival Food & Slime en Nickelodeon

Nickelodeon Hotels & Resorts anuncia el primer Festival Food & Slime este otoño, tanto en Punta Cana, República Dominicana, como en Riviera Maya, México. Este delicioso festival otoñal es una versión creativa de una feria tradicional de alimentos y vino, que ofrece a los visitantes de todas las edades la posibilidad de consentirse a través de platillos y bebidas innovadoras.

Este evento se llevará a cabo del 3 al 30 de noviembre de 2023 con un menú especial para el Día de Acción de Gracias durante esta festividad. Los invitados que reserven su estadía previo al 23 de noviembre de 2023 pueden obtener hasta un 60% de descuento.

“Estamos emocionados que nuestros huéspedes experimenten el primer Festival de Food & Slime. Con entretenimiento y decoración centrados en Slime y una elevada oferta gastronómica, este evento inmersivo promete divertidas sorpresas para invitados de todas las edades, todo incluido en su estadía”, explicó Frank Maduro, presidente de Premier Worldwide Marketing.

En Nickelodeon Punta Cana, los invitados pueden saborear comidas épicas diarias en restaurantes selectos con delicias culinarias inspiradas en Slime como Polpettine della Slime (es decir, pasta verde con jugosas albóndigas); Camarones con pasta Slime; Hamburguesa doble con Slime y pan verde; Slime Inner Core, con parfait de tarta de queso recubierto de chocolate verde, y Bring on the Slime Roll, con sushi aderezado con salsa verde de miel.

La feria semanal Gourmet Slime Fair ofrece algodón de azúcar verde, palomitas verdes, cócteles y mocktails para satisfacer a los más golosos. Además de esto, los asistentes pueden pintarse la cara, hacer cola en una casa inflable, conocer a sus personajes favoritos de Nick, disfrutar de las emocionantes actuaciones de Green Party Band, asistir a una Slime Beach Party semanal o deleitarse con el máximo honor de Nickelodeon con el triple de oportunidades Slime.

Nickelodeon Riviera Maya también ofrecerá comida legendaria diaria que seguramente traerán de vuelta la nostalgia. Estos nuevos platillos incluyen Slurp’n Slime, Slime-a-tini, Waffles con jarabe de Slime, Ravioli con Slime, Ceviche verde adornado con la pesca del día, Aquachile con Slime, Sublime Slime Lubina y SlimeTime Hamburguesas con salsa de queso cheddar verde. Durante todo el mes, los invitados podrán disfrutar del Slime de su vida con Super Slimings, memorables experiencias culinarias pop-up, populares pizzas al horno de ladrillo y una noche llena de baile en la Tiki Beach Party o la Mexican Fiesta.

Ambos resorts familiares de 5 estrellas están diseñados para recibir huéspedes de todas las edades para aprovechar del humor único e irreverente de Nickelodeon y amar todas las cosas con eventos especiales por temporada durante todo el año, incluyendo Nick Jr. Friends, Verano de Bob Esponja, Nickelodeon Holiday Extravaganza y Slime Break Getaway. También ofrece a sus huéspedes acceso complementario al parque acuático Aqua Nick, suites familiares y temáticas con los queridos personajes y shows de la marca, Nickelodeon Place, Club Nick para niños, eventos exclusivos de Sliming y la renombrada Gourmet Inclusive Experience de Karisma.