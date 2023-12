Celebra con el menú especial de Xuva’

El chef Juan Aquino consentirá el paladar con los sabores tradicionales de los romeritos, bacalao y ponche, ideales para compartir con los amigos, familiares o compañeros de trabajo en esta temporada. La magia y tradiciones de Oaxaca estarán presentes en el restaurante Xuva’ que, para la temporada decembrina, preparó un menú con platillos y bebidas que protagonizan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Celebra las posadas corporativas o reuniones con amigos y familia con un menú de cuatro tiempos que estará disponible de martes a viernes durante el mes de diciembre:

Primer tiempo: Crema de calabaza de castilla con crocante de parmesano.

Segundo tiempo: Tostada de romeritos en mole negro oaxaqueño.

Tercer tiempo: Bacalao a la vizcaína.

Cuarto tiempo: Strudel de manzana.

La propuesta está diseñada para grupos mayores de 15 comensales, el costo por persona es de 650 pesos; con coctel de la casa, mezcal y ponche incluido, 750 pesos. También es posible contratar la música amenizada por una banda de viento de la Sierra Mixteca o un grupo de Jazz.

Si la reunión es en tu hogar u oficina, la opción para llevar a partir de cuatro porciones son Romeritos en mole oaxaqueño, Bacalao a la vizcaína, Crema de calabaza de castilla y Strudel de manzana. El chef Juan Aquino sugiere reservar con anticipación y deleitar a los amigos, familiares o compañeros de trabajo.

La receta de los Romeritos de Xuva’ se prepara con mole oaxaqueño que integra chiles costeño, guajillo y pasilla, platillo que armoniza con los colores de las flores de nochebuena y los aromas de los ingredientes protagonistas del ponche: tejocote, manzana, guayaba, caña, piña y piloncillo. Juan Aquino pone en práctica las diversas técnicas culinarias del pueblo Tacuate, de donde es originario.

Este restaurante se encuentra dentro de una casona construida a finales del Siglo XIX remodelada por el despacho de arquitectura Mecate Studio. En 2020 recibió el premio mundial de arquitectura y diseño Prix Versailles; desde 2021 es premiado como uno de los 250 restaurantes de la Guía México Gastronómico y Time Out lo reconoció como uno de los 23 del Best of 2023.

El restaurante se localiza en Casa Ribera, espacio cultural que alberga galería, cafetería y sala de lectura, y cuenta con espacio para 50 comensales. Celebra la temporada más esperada del año con los aromas y sabores que distinguen la cocina del chef Juan Aquino.