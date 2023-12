Experto en viajes con la inteligencia artificial

En el umbral de una nueva era digital, la franquicia Goät Leisure se erige como pionero en la revolución de la industria de viajes, al prometer no solo las mayores ganancias del sector, sino también una preparación avanzada en inteligencia artificial.

Este enfoque no solo equipa a sus franquiciatarios con herramientas vanguardistas para sobresalir en un mercado competitivo, sino que también redefine la innovación en el turismo. Así, no sólo se adquiere una franquicia, sino que se está liderando el futuro de los viajes con una visión que anticipa y modela el panorama digital emergente.

La capacitación en “Inteligencia Artificial” no es un lujo, sino una necesidad para la población activa que aspira a la relevancia en el mañana digital. Por ello, la franquicia entiende que la preparación en esta área no solo es crucial, sino que es un deber hacia sus franquiciatarios. Al integrar la “Inteligencia Artificial” en su plataforma, ofrece una educación pionera que va más allá de la teoría. “Se trata de un aprendizaje práctico que coloca a nuestros socios a la vanguardia de la revolución digital, preparados no solo para enfrentar el futuro sino para moldearlo”, afirmó Carlos Fresán, CEO de Goät Leisure.

El directivo declara que con la llegada de la versión más avanzada de la plataforma “ofrecemos las mejores tarifas del mercado y ganancias que sobrepasan las expectativas actuales”. Con un acceso inigualable a más de 500 mil hoteles, cruceros e incluso experiencias psicodélicas únicas, “nuestra infraestructura digital, impulsada por Inteligencia Artificial, está diseñada para aumentar significativamente el índice de ventas”, aseguró.

La visión de Goät Leisure trasciende más allá de la prestación de servicios; se extiende hacia la creación de un ecosistema en Inteligencia Artificial Multi Tareas, lo que permite a sus franquiciatarios optimizar no solo su servicio, sino también su tiempo y beneficios económicos. “Lo que ofrecemos va más allá de un negocio; es una transformación hacia la maestría en la industria de los viajes”, concluyó Fresán.