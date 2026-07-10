Virgin Voyages inicia operaciones en México

La galardonada naviera fundada por Sir Richard Branson y que revolucionó la industria con un concepto exclusivamente para adultos, Virgin Voyages, inicia oficialmente operaciones en México, mercado donde encuentra un viajero cada vez más sofisticado, que busca propuestas auténticas, personalizadas y diferentes.

El viajero de hoy ya no se conforma con llegar a un destino, quiere vivirlo y llevarse momentos que no encontraría en ningún otro lado. Busca deliciosa gastronomía con historia, libertad para moverse sin itinerarios rígidos y viajes que le den algo que contar. Es un perfil exigente, curioso y con criterio propio, y para ese viajero Virgin Voyages fue diseñada.

Así, lo que diferencia a esta naviera no es una lista de amenidades, sino su filosofía. Desde su creación, tomó decisiones que rompieron con las reglas tradicionales de la industria y que hoy definen su identidad. Eliminó el buffet, las noches de gala obligatorias y los anuncios constantes para construir una experiencia exclusivamente para adultos, donde la conversación, la música y la libertad de disfrutar el viaje son parte esencial de la experiencia.

Sus barcos fueron concebidos con la esencia de un hotel boutique, con espacios cuidadosamente diseñados por encima de la escala, además de una oferta gastronómica con más de 20 opciones incluidas, entretenimiento de primer nivel, amplia oferta de bienestar incluida y vibrante vida nocturna para quienes buscan alargar el día. Todo ha sido pensado para que cada pasajero decida cómo quiere vivir su viaje.

“El viajero mexicano ha evolucionado y hoy espera mucho más que unas vacaciones; quiere experiencias que realmente lo sorprendan. Para ello, creamos una propuesta pensada para quienes valoran la gastronomía, el diseño, el servicio y la libertad de viajar a su manera. México representa uno de los mercados con mayor potencial para nuestra marca”, comentó Alberto Muñoz, Associate Vice President de Virgin Voyages para México y Latinoamérica.

Actualmente, la flota de Lady Ships está integrada por Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady y Brilliant Lady, que operan más de 80 itinerarios hacia más de 90 puertos en el Caribe, el Mediterráneo, el norte de Europa y, desde este año, Alaska, donde Brilliant Lady lleva por primera vez la firma Virgin a uno de los paisajes más espectaculares del mundo.

Con su llegada a México, que coincide con un momento de crecimiento histórico para la industria de cruceros en el país, Virgin Voyages inicia una nueva etapa en Latinoamérica convencida de que el futuro consiste en crear experiencias más personales, más libres y más memorables para una nueva generación de viajeros.