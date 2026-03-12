El torneo VidantaWorld Mexico Open del PGA Tour 2026 marcará una nueva etapa en la evolución del golf en México y en la proyección internacional del país dentro del calendario del PGA Tour.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, la élite del golf mundial se reunirá nuevamente en VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit para disputar este torneo, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes que se realizan en México.

Pero el torneo es mucho más que una competencia deportiva: es una semana completa donde el golf de clase mundial se combina con hospitalidad de lujo, entretenimiento internacional y una de las celebraciones culturales más emblemáticas de México, todo en un mismo destino.

Modelo inédito en el golf profesional

La edición 2026 marcará además un momento histórico para el torneo. Por primera vez en el golf profesional, Grupo Vidanta será simultáneamente title sponsor, sede y operador del torneo, integrando bajo una misma visión cada aspecto de la experiencia del evento.

Este modelo, poco común dentro del deporte, permite diseñar una semana de torneo completamente integrada, desde la competencia deportiva hasta la hospitalidad y las experiencias que rodean el evento.

Golf de clase mundial

La competencia se disputará en el campo VidantaWorld Vallarta, campo que ha demostrado ser un escenario ideal para el golf profesional, con un diseño que exige precisión, estrategia y excelencia al más alto nivel.

Ubicado entre el océano Pacífico, la selva tropical y las montañas de la región, el campo ofrece además uno de los entornos naturales más espectaculares del PGA Tour.

“El VidantaWorld Mexico Open representa golf al más alto nivel competitivo. El campo está diseñado para desafiar a los mejores jugadores del mundo y este año presentará una configuración optimizada que fortalecerá la dinámica competitiva del torneo, al mismo tiempo que ofrecerá una experiencia extraordinaria para los aficionados que nos visitan”, explicó Ángel Gómez, director Ejecutivo de VidantaWorld Mexico Open.

“Este año celebramos 100 años de la Federación Mexicana de Golf, un siglo dedicado al desarrollo, la organización y el crecimiento de nuestro deporte en el país. Contar con un torneo como el VidantaWorld Mexico Open dentro del calendario del PGA Tour es una muestra del momento que vive el golf mexicano y de la capacidad de México para albergar eventos deportivos de clase mundial”, expresó Lili Álvarez, directora general de la Federación Mexicana de Golf.

Mucho más que un torneo

La edición 2026 estará acompañada por una serie de experiencias que transforman la semana del torneo en una celebración completa del deporte, la cultura y el entretenimiento. Durante esos días, ofrecerá a visitantes y aficionados una agenda de actividades que incluirá experiencias gastronómicas, espectáculos y propuestas de entretenimiento de talla internacional.

“Queremos que quienes visiten VidantaWorld durante el torneo vivan mucho más que un evento deportivo. Buscamos crear una experiencia completa donde el golf conviva con entretenimiento, gastronomía y hospitalidad de clase mundial, generando además una derrama económica positiva para la región y proyectándonos como un destino internacional de primer nivel”, concluyó Jose Alonso, Proyectos de Operaciones Hoteleras de Grupo Vidanta.

Entre los momentos más esperados de la semana destacan: