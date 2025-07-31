Verano de película en Durango

La Secretaría de Turismo del Estado de Durango presenta oficialmente su Campaña Verano 2025 titulada Un verano con efectos especiales, iniciativa que invita a turistas nacionales e internacionales a descubrir el patrimonio cultural, natural y cinematográfico del estado a través de experiencias únicas e inmersivas.

Bajo el lema “Durango, un Mundo de Cine”, se propone un recorrido por destinos emblemáticos que reflejan la diversidad y riqueza de la región, con escenarios naturales tan impactantes que parecen sacados de una película con efectos especiales.

Feria Nacional Francisco Villa 2025: Durante el mes de julio, celebra una de sus festividades más emblemáticas. Este evento rinde homenaje al Centauro del Norte y combina tradición, música, gastronomía y cultura popular en una celebración vibrante. Conciertos, muestras artesanales, juegos mecánicos y actividades para toda la familia, así como el lienzo charro y la exhibición ganadera, convierten a esta feria en una parada imperdible para quienes visitan el estado en verano.

Punto Cine Durango: Con una historia cinematográfica de más de 70 años, Durango ha sido el escenario natural de cientos de películas nacionales e internacionales. Los visitantes podrán revivir la magia del séptimo arte con recorridos guiados por sus diferentes salas, como “Colores mensajeros” donde se puede conocer el significado de la colorimetría de diversos filmes cinematográficos, y una experiencia inmersiva en el legado cinematográfico del estado.

Nombre de Dios: Este Pueblo Mágico es reconocido por su mezcal, ya que Durango es el tercer productor de mezcal a nivel nacional, con más de 131 mil litros, elaborados con agave silvestre y mediante un proceso 100% artesanal.

Paseo del Viejo Oeste: A solo 20 minutos del Centro Histórico de la capital, los visitantes podrán adentrarse en escenarios icónicos del cine western. Además a unos minutos de este lugar se encuentra el famoso Rancho de John Wayne o el Paseo de las Estrellas.

Corredor Sierra Madre y Pueblo Nuevo: Más de 200 centros ecoturísticos se extienden a lo largo de 200 km, con actividades como kayak, tirolesa, rutas en cuatrimoto, glamping, cenas temáticas y observación astronómica en lugares como Mexiquillo.

Durango también se consolida como un referente nacional en aviturismo, al albergar 366 especies de aves (39 endémicas), entre ellas la guacamaya verde, el águila real y el quetzal orejón.

“Queremos que los visitantes vivan Durango con todos los sentidos. Esta gira es una oportunidad para explorar nuestra historia, nuestra tierra y nuestra identidad, en cada rincón del estado”, concluyó Elisa Haro, Secretaria de Turismo de Durango.