Texto: Axel Trujillo

Del 24 al 26 de septiembre de 2025, en la municipalidad de Paipa, departamento de Boyacá, en Colombia, se llevará a cabo la sexta edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar en América, Termatalia.

En la presentación de esta cita en Tunja, capital de Boyacá, los anfitriones mostraron sus altas expectativas para posicionar a la región como uno de los grandes destinos termales de América Latina. La capital del departamento colombiano de Boyacá, Tunja, acogió la presentación ante medios de comunicación de la región de la próxima edición de Termatalia Colombia 2025.

La sexta edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar en América está organizada por Expourense, con el apoyo de los anfitriones locales entre los que destacan ProColombia, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa y el Instituto Termal de Paipa, y con la colaboración de entidades nacionales como Fontur (Fondo Nacional de Turismo) y Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia).

La presentación de la Feria en Tunja contó con la participación del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; del alcalde de Paipa, Germán Camacho; Martha Corredor, directora ejecutiva de Cotelco-Boyacá, y con el director gerente de Expourense y director de Termatalia, Rogelio Martínez. Termatalia Colombia 2025 será un espacio para combinar recursos termales, innovación, sostenibilidad y cultura.

La propuesta de Termatalia 2025 se centra en tres ejes fundamentales: capacitación profesional, oportunidades de negocio y fortalecimiento del capital relacional.

El gobernador Carlos Amaya aseguró que “es un honor para Boyacá y para Paipa ser epicentro del evento internacional más importante de termalismo. Ningún otro lugar en Latinoamérica reúne, en un mismo territorio y a través de tantos pisos térmicos, una diversidad tan extraordinaria de fuentes termales como lo hace Boyacá”.

Desde Güicán, a 2 mil 983 metros de altura, hasta las aguas sanadoras de Zetaquira, a mil 665 metros sobre el nivel del mar, “nuestro departamento ofrece a Colombia y al mundo una experiencia única para el bienestar, la salud y el turismo sostenible. En Boyacá, el termalismo se vive diferente: con diversidad de paisajes asociados a la ubicación de las termales, gastronomía y cultura. Invitados todos y todas a disfrutar de este evento”, agregó Amaya.

Por su parte, el arquitecto Germán Ricardo Camacho Barrera, alcalde de Paipa, expresó una vez más “el privilegio que supone para este municipio ser sede de un evento internacional. Recibir Termatalia en Paipa es una oportunidad histórica para mostrarle al mundo el potencial de nuestras aguas termales, nuestra cultura y nuestra hospitalidad, por eso desde la administración municipal estamos completamente comprometidos para que este evento sea un éxito rotundo y cumpla con su propósito de impulsar el desarrollo sostenible del turismo de salud y bienestar en Colombia y América Latina”.

Según explicó Rogelio Martínez, director de Termatalia, “Colombia es ya un completo destino turístico, de moda y ahora termal. Entre Paipa, Boyacá y ProColombia, con el apoyo del Instituto Termal de Paipa, presentaron una candidatura que reúne todo lo necesario para convertir a Termatalia Colombia en una de las mejores ediciones de la feria en América. Seguro que así será. Durante unos días, Boyacá será epicentro del termalismo y es una oportunidad de situarse en el mapa mundial de esta actividad”.

a agenda profesional de Termatalia Colombia 2025 incluye: V Congreso Internacional sobre Agua y Salud, junto con talleres especializados; Workshops con operadores turísticos, rondas de negocios y una Bolsa de Contratación internacional, y Viajes de familiarización (Fam Tours) y una Misión de Prensa especializada.

Durante la feria, Paipa se convertirá en punto de encuentro de expertos, proveedores, autoridades y medios de turismo de salud de Europa, América y Asia, generando alianzas estratégicas y redes colaborativas de largo alcance. Un legado latinoamericano que impulsa el termalismo regional. Desde su primera edición en América Latina en 2012 (Perú), Termatalia ha dejado huellas profundas en cada país sede: Argentina (2014): catalizador del termalismo nacional, reconocido como Evento de Interés Turístico y de Interés Parlamentario; México (2016): reconocido por marcar una nueva era en el desarrollo del termalismo.

Además, Brasil (2018): celebrado bajo el lema “La energía de las aguas” en Foz do Iguazú (estado de Paraná), y fue una oportunidad para exhibir el potencial del Acuífero Guaraní. Uruguay (2023): ejemplo de cooperación público-privada y declarado Evento de Interés Turístico Nacional en presencia del presidente Luis Lacalle Pou.

Termatalia Colombia 2025 se posiciona como un punto de inflexión para el desarrollo del termalismo en América Latina, con el agua como símbolo de identidad, salud y transformación social.

Impulso local, proyección global Colombia, con una extensa red de manantiales –incluyendo termales andinos, cafeteros y volcánicos– destaca en Paipa por sus aguas mineromedicinales y su infraestructura: parque acuático, centro biomédico, spa termal, centro de hidroterapia e IPS terapéutica con aguas termales del emblemático Pozo Azul.

La realización de Termatalia en Paipa responde a una estrategia conjunta de gobierno y sector privado para promover políticas públicas, capacitación, inversiones y una oferta turística inclusiva, sostenible y regenerativa.