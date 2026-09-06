Después de tres días de conferencias, paneles, intercambio de experiencias y generación de alianzas, concluyó en la Ciudad de México la décima edición del Sustainable & Social Tourism Summit, consolidándose como un espacio de referencia para el diálogo, la colaboración y la construcción de soluciones en torno al turismo sostenible y social.

Esta décima edición contó con la participación de participantes provenientes de 21 países: Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Además de representantes de 24 entidades federativas de México: Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Chiapas y Ciudad de México, entre otros, fortaleciendo así su papel como punto de encuentro entre autoridades, empresarios, hoteleros, académicos, especialistas, organizaciones, comunidades y otros actores vinculados con la actividad turística.

Bajo el eje “Tecnología, Innovación, AI y sostenibilidad”, el Summit puso sobre la mesa algunos de los principales desafíos que enfrenta el turismo en el presente y, al mismo tiempo, abrió la conversación sobre las decisiones que deberán tomarse para construir el turismo de los próximos años.

10 años de conversación sobre turismo sostenible

Esta edición tuvo un significado especial al marcar 10 años de historia, una década en que la conversación sobre sostenibilidad turística ha evolucionado y en la que el encuentro ha construido una comunidad integrada por personas y organizaciones que comparten la visión de que el turismo puede ser una fuerza de transformación positiva.

Durante la ceremonia de clausura, Fernando Mandri Bellot, presidente del Sustainable & Social Tourism Summit, destacó que llegar a este aniversario representa una oportunidad para reconocer todo lo construido, pero también para mirar hacia adelante. “Mirar todo lo construido juntos emociona: personas, ideas, alianzas y una comunidad que no ha dejado de crecer”.

Esta evolución refleja también el crecimiento de la propia conversación turística. Lo que hace una década podía considerarse un tema complementario, hoy forma parte de las decisiones estratégicas que deben tomar destinos turísticos, empresas, gobiernos y comunidades frente a desafíos como el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales, la transformación tecnológica y las nuevas expectativas de los viajeros.

Uno de los principales mensajes de esta décima edición fue que la tecnología y la innovación deben estar al servicio de las personas y de los territorios. Durante los tres días se habló de inteligencia artificial, innovación, competitividad, inversión y crecimiento, pero también de comunidades, identidad, patrimonio, conservación y calidad de vida.

“Diez años después, sigo creyendo profundamente en lo que hacemos. Creo en el turismo y en su capacidad de transformar territorios y vidas. Y, sobre todo, creo en la gente que está dispuesta a transformarlo”, expresó Fernando Mandri Bellot.

El Sustainable & Social Tourism Summit anunció que el El Salvador será la sede de la edición 11, que se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo de 2027. La elección del país representa un nuevo paso en el crecimiento y la consolidación internacional del Summit, que continúa ampliando su presencia y llevando esta conversación a nuevos territorios de Iberoamérica.