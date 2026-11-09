Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, promover la inclusión financiera y generar nuevas oportunidades de inversión, la Secretaría de Turismo, a través del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, llevó a cabo el Segundo Foro de Financiamiento al Sector Turístico.

El encuentro constituyó un espacio de diálogo y vinculación entre autoridades, instituciones financieras, organismos empresariales, representantes de grandes eventos internacionales y prestadores de servicios turísticos, con el propósito de acercar herramientas que permitan a las empresas ampliar sus capacidades, modernizar sus operaciones y consolidar su participación en la actividad económica de la capital.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocho de cada diez establecimientos dedicados al hospedaje y a la preparación de alimentos y bebidas en la Ciudad de México cuentan con cinco personas ocupadas o menos, lo que evidencia la relevancia de impulsar mecanismos de financiamiento accesibles y adecuados a las necesidades de los pequeños negocios.

Durante su conferencia magistral, Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, destacó que la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en valor agregado censal bruto de las actividades turísticas características y conexas, lo que refleja la importancia económica del sector para la capital.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con los Censos Económicos, el 17.1% de las unidades económicas capitalinas de ese conjunto de actividades reportó acceso al crédito, indicador que permite dimensionar las oportunidades existentes para fortalecer la inclusión financiera.

Ante este panorama, Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, planteó la necesidad de establecer un compromiso de colaboración con la banca comercial y de desarrollo para ampliar las oportunidades de financiamiento de las empresas vinculadas al turismo.

Subrayó que este esfuerzo debe acompañarse de programas de educación financiera, herramientas de digitalización y mecanismos de vinculación directa entre empresarios e instituciones bancarias, a fin de facilitar el acceso a recursos que permitan incrementar la productividad, mejorar la infraestructura y generar mayores oportunidades de desarrollo.

Eventos internacionales, oportunidad para fortalecer a los proveedores locales

Uno de los ejes centrales del foro fue la importancia de incorporar a un mayor número de empresas locales a las cadenas de suministro de los grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento que se realizan en la Ciudad de México.

Durante el panel “Mujeres al frente de los grandes eventos y la cadena de valor del sector turístico”, representantes del Longines Global Champions Tour, Mexico City Open, Fórmula E y FIFA México compartieron experiencias sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas para convertirse en proveedoras de acontecimientos de alcance internacional.

Las participantes coincidieron en que sectores como la hospitalidad, la producción de eventos, los servicios gastronómicos, el entretenimiento, la logística y los arreglos florales representan oportunidades de negocio para las empresas capitalinas.

Digitalización y bancarización para impulsar la competitividad turística

Otro de los temas prioritarios fue la transformación digital de las empresas turísticas como herramienta para fortalecer su competitividad, ampliar sus canales de comercialización y facilitar su incorporación al sistema financiero.

Carlos Martínez Velázquez propuso dar continuidad a los esfuerzos de digitalización impulsados por Visa y las autoridades económicas federales y locales, particularmente a las acciones desarrolladas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Explicó que la incorporación de medios electrónicos de pago permite a los negocios generar registros de sus operaciones, documentar sus ingresos y contar con información que puede ser considerada por las instituciones financieras durante la evaluación de solicitudes de crédito.

Asimismo, dio a conocer que, de acuerdo con análisis realizados con BBVA, las transacciones efectuadas mediante terminales punto de venta con tarjetas emitidas en el extranjero registraron un incremento del 61% durante junio y julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante su participación, Yvette Valenzuela Becerra, titular de Banca de Empresas de Bancomext, refrendó el compromiso de Bancomext y Nacional Financiera con el fortalecimiento de las empresas turísticas de la Ciudad de México.

Destacó que el convenio de colaboración recientemente formalizado con la Secretaría de Turismo de México contempla acciones de capacitación en inclusión financiera, desarrollo de habilidades empresariales, asistencia técnica, modernización de procesos y vinculación entre compradores y proveedores.

Por su parte, Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, destacó que el acceso a recursos para equipamiento, infraestructura y modernización representa una herramienta fundamental para incrementar la productividad de los negocios.

En su intervención, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, informó que desde 2025, diez hoteles de la capital han accedido a financiamiento para mejorar sus instalaciones y fortalecer sus operaciones.

Habló de la importancia de ampliar el alcance de estos mecanismos hacia pequeñas empresas, fondas, prestadores de servicios y proyectos de turismo comunitario, mediante estrategias de capacitación, acompañamiento y vinculación con las instituciones financieras.

En este sentido, el foro permitió acercar directamente a los empresarios con representantes de la banca, facilitando el intercambio de información sobre productos financieros, requisitos de acceso al crédito y alternativas para impulsar proyectos de inversión.

Como parte de los resultados de la jornada, Carlos Martínez Velázquez informó que el encuentro registró la participación de cerca de 400 personas y la presencia de siete instituciones bancarias en las citas de negocios, fortaleciendo los espacios de vinculación entre la oferta financiera y las necesidades del sector turístico.