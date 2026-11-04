Sectur y Correos de México emiten timbre postal

Para preservar y difundir las tradiciones de México, la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Servicio Postal Mexicano pusieron en circulación 500 mil estampillas denominadas “Siempre hay un motivo para volver donde la memoria florece”, emisión conmemorativa dedicada al Día de Muertos.

Con la ofrenda monumental instalada en el Patio de Carteros del Palacio Postal como marco, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, encabezaron la presentación y puesta en circulación de esta emisión, que llevará una de las celebraciones más representativas de la identidad mexicana a distintos destinos nacionales e internacionales.

Durante su intervención, la titular de Sectur destacó que el Día de Muertos se ha convertido en una importante expresión cultural y una oportunidad para fortalecer el turismo, al generar experiencias que permiten a visitantes nacionales e internacionales conocer las tradiciones, la gastronomía y la riqueza de las comunidades del país.

“Tenemos cada mes motivos para regresar, y el Día de Muertos se ha convertido en una celebración de talla internacional. No debemos olvidar que su esencia está en transmitir nuestras tradiciones de generación en generación y compartir con quienes nos visitan lo que somos en cada uno de nuestros estados”, expresó.

Subrayó que esta celebración genera beneficios a lo largo de toda la cadena turística y productiva, desde el campo, con la producción de flores, frutas y otros insumos, hasta la gastronomía, las artesanías, el transporte y los servicios de hospedaje.

Por su parte, la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, destacó la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para llevar, a través de la filatelia, una de las celebraciones más emblemáticas de México a nuevos públicos, al tiempo que se reconoce el valor histórico y cultural de las tradiciones nacionales.

“El Día de Muertos es una de las expresiones más profundas de nuestra identidad. Hemos hecho de esta singular relación con la muerte una expresión única. La convertimos en una calaverita de azúcar que lleva nuestro nombre, en el olor a cempasúchil que viste de naranja nuestras ciudades y que ilumina nuestros hogares, o en un pan dulce que compartimos todavía tibio, acompañado de una taza de chocolate caliente”, expresó.

Añadió que las 500 mil estampillas comenzarán a circular por todo el territorio nacional y también en el extranjero, por lo que invitó a la población a adquirirlas y utilizarlas para compartir esta tradición con familiares y amigos.

Las estampillas incorporan elementos representativos de esta celebración, como las flores de cempasúchil, las velas, las calaveras, el pan de muerto y la gastronomía mexicana. Su diseño combina fotografía, ilustración y composición digital para rendir homenaje a una fecha que se transforma con cada generación, sin perder su esencia.

A través de esta emisión, los elementos que dan identidad al Día de Muertos podrán viajar por México y por los 191 países que integran la Unión Postal Universal, contribuyendo a difundir la diversidad cultural del país.

Las estampillas postales tienen un valor facial de 11.50 pesos por pieza y estarán disponibles en la tienda del Palacio Postal, en las más de mil 500 oficinas postales del país y a través de la tienda en línea Correos: correosclic.gob.mx/filatelia-mexicana-2.