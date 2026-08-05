RIU reinventa el icónico Palace Peninsula de Cancún

RIU Hotels & Resorts ha reabierto el Riu Palace Peninsula en Cancún, México, tras una espectacular y ambiciosa reforma integral. El establecimiento, que desde su apertura en 2012 se ha convertido en uno de los hoteles más reconocibles de la Zona Hotelera y, sin duda, el más conocido de RIU en Cancún gracias a su arquitectura, ha experimentado una transformación tan profunda que se presenta al mercado como un producto completamente nuevo, diseñado para sorprender y superar las expectativas del viajero. Entre todas las novedades, destaca la inclusión del Elite Club, que en su oferta de productos exclusivos incluye un restaurante, bar y piscina.

Tras la reforma, las 618 habitaciones del Riu Palace Peninsula presentan un aspecto elegante y acogedor, gracias al uso de tonos naturales y maderas cálidas. Estilo que se traslada a las áreas comunes del hotel como los restaurantes o el lobby, que cuenta también con mayor amplitud en sus espacios y un gran aprovechamiento de luz natural, con los grandes ventanales del bar District ofreciendo una inmejorable vista al mar Caribe.

Una de las grandes apuestas de esta nueva etapa del Riu Palace Peninsula es la incorporación del servicio Elite Club, el servicio exclusivo de RIU diseñado para aquellos clientes mayores de edad que buscan elevar su experiencia. Los huéspedes que opten por este servicio disfrutarán de ventajas únicas, como son oferta de bebidas premium, acceso a un restaurante de especialidades exclusivo para clientes Elite y una piscina exclusiva con bar acuático. De la misma manera, se les garantiza la asignación de una de las 100 mejores habitaciones del hotel, incluyendo algunas con piscina privada.

La oferta gastronómica del hotel, con 9 restaurantes y 7 bares, da un salto cualitativo en la calidad de su oferta y se amplía con la inclusión de dos conceptos que diversifican la propuesta culinaria del hotel. El restaurante temático American Country, que se encuentra en el Sports Bar 24 horas, tiene en su carta los favoritos de siempre de la cocina americana; y la heladería Candy, un colorido y divertido espacio que se convertirá, sin duda, en el rincón favorito de los amantes del dulce y de las familias. Estos espacios se suman a una lista de opciones amplia y variada, compuesta por el restaurante principal, con buffet de comida internacional; el italiano Duomo; el restaurante de especialidades mexicanas, Agave; el restaurante Sakura, con platillos asiáticos; el Steakhouse, que ofrece cortes de carne selectos; y el restaurante de cocina viajera, Krystal, con los platos de tendencia de las cocinas más apreciadas del mundo.