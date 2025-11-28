Del 4 al 7 de diciembre, Punta Mita, Nayarit, se prepara para recibir una nueva edición del American Express Punta Mita Gourmet & Golf, evento memorable que celebra la gastronomía y el espíritu deportivo del destino. Durante cuatro días, el Pacífico mexicano se convertirá en el punto de encuentro de reconocidos chefs, golfistas profesionales y amantes del buen comer en una experiencia que combina alta cocina, golf de clase mundial y hospitalidad inigualable.

La edición 2025 inicia con el Punta Mita Golf Challenge de Golf, donde la leyenda mexicana Lorena Ochoa compartirá el campo con Rafael Alarcón su mentor y coach durante toda su carrera profesional, en un duelo que rinde homenaje a una de las duplas más icónicas del golf latinoamericano. Los comentarios estarán a cargo del carismático Craig “The Walrus” Standler garantizando un inicio lleno de emoción.

Esa misma noche, el coctel de inauguración Aeroméxico-Delta en The St. Regis Punta Mita Resort reunirá a un cartel excepcional de talentos culinarios liderado por el equipo culinario de St. Regis, entre ellos: Daniela Soto-Innes, reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo 2019 y chef de Rubra Punta de Mita, en su esperado debut en el evento; Thierry Blouet y Vanessa Blouet, padre e hija que representan un legado gastronómico franco-mexicano desde Casa Blouet, y Sam Choy, el legendario creador del poke bowl, quien traerá los sabores de Hawái al Pacífico mexicano.

Durante viernes y sábado, los campos Pacífico y Bahía, diseñados por Jack Nicklaus, serán escenario de la Copa de Golf de Punta Mita, mientras los asistentes disfrutan de una programación culinaria que trasciende fronteras.

Más allá del green

Para quienes buscan disfrutar del destino más allá del golf, la agenda incluye experiencias de avistamiento de ballenas, visitas a destilerías de raicilla en Sayulita, donde la tradición del agave y el espíritu local se entrelazan en una experiencia auténtica y enriquecedora y clases de cocina que celebran los sabores.

La clausura estará a cargo de los equipos culinarios de Montage y Pendry Hotels, marcas que próximamente se unirán a la comunidad de Punta Mita con la apertura de sus nuevas propiedades, con una cena al aire libre y estaciones de cocina en vivo, seguida por un brunch frente al mar en el Pacifico Beach Club, preparado por Juan Guizzo, director culinario de Punta Mita y el talentoso equipo gastronómico del destino.

Con cada edición, Punta Mita Gourmet & Golf reafirma su posición como uno de los eventos más esperados del año: una celebración de la amistad, el talento y el arte de vivir bien en el Pacífico mexicano.