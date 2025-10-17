Paipa, “un viaje que sana el cuerpo y el alma”

Texto y foto: Axel Trujillo

Como ningún otro territorio en el mundo, Paipa y el Departamento al que pertenece, Boyacá, ubicado en el centro-este de Colombia, en la región andina, posee aguas termales en “siete pisos” térmicos o regiones, que van desde los 1,300 metros sobre el nivel del mar, en Zetaquira, hasta los 3,492 metros de altitud en Güican, convirtiéndolo en un destino único para el turismo de salud y bienestar.

Admito que desde hace tiempo tenía mis reservas y prejuicios para no visitar Colombia, por la leyenda “negra” gestada por la narrativa de algunos programas televisivos, medios de comunicación y personas que afirman y opinan respecto a la inseguridad pública y la pobreza en el país sudamericano, sin conocerlo o de manera premeditada.

Sin embargo, qué grata sorpresa me llevé al visitar en fecha reciente dicho país invitado por ProColombia, la organización encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país, con motivo de Termatalia 2025, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, realizada del 24 al 26 de septiembre pasado en Paipa, ubicada por carretera a tres horas de Bogotá, la capital del país, verde, moderna, limpia, organizada, con ciclovías por las principales avenidas, red de transporte público eficiente y que construye su Metro.

Poco menos de cuatro horas implicó aterrizar en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana procedente de la Ciudad de México, otro atractivo adicional para visitar la metrópoli que, según la historia, fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada el 6 de agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada en extensa sabana a orillas del río Bogotá; es la tercera capital más alta del mundo, con 2,625 metros sobre el nivel del mar, después de Sucre (2,790 msnm) y Quito (2,850 msnm).

Su río más extenso es el río Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles de contaminación, y por ende el gobierno de la ciudad ha liderado varios proyectos de descontaminación. Otros ríos importantes en la ciudad son el río Tunjuelo, que discurre por el sur de la ciudad, el San Francisco, el Fucha, el Juan Amarillo o Salitre, los cuales desembocan a su vez en el río Bogotá que desemboca sus restos hasta Girardot en el río Magdalena.

La salida de la capital es complicada por el intenso tránsito vehicular, pero una vez salvado ese obstáculo, la carretera en magnificas condiciones fluye sin problemas hacia Paipa, sin que a lo largo del recorrido se observen contingentes del Ejército colombiano que la resguarden, ni retenes para revisar vehículos y ocupantes. Tampoco observamos accidentes vehiculares. Aseguran que el examen para obtener el permiso de conducción es estricto.

La región más acogedora de Colombia

Tanto el territorio de Boyacá como el de Paipa es realmente hermoso, con paisajes verdes que cubren sus montañas, aguas termales en distintos municipios, pueblos que conservan su bella arquitectura rural, historia, cultura, patrimonio, artesanías en lana, madera y fibras naturales, así como gastronomía variada. Se considera al territorio “el granero del país”, por su gran producción de verduras, frutas y productos derivados de la ganadería, como el Queso Paipa, con Denominación de Origen.

Ubicado en el centro oriente del país, Boyacá es reconocido como “la tercera región más acogedora del mundo” y la primera del país. En este sentido, la gente es amable, sonriente y dispuesta a orientar a los visitantes. La integran 13 provincias y 123 municipios, siete de los cuales, con aguas mineromedicinales, en diferentes pisos térmicos.

Aun cuando ocho Departamentos cuentan con oferta termal más organizada del país, se han identificado 135 fuentes en las que las aguas calientes brotan de la tierra en 51 municipios.

Entre sus recursos más preciados destacan las aguas termales, documentadas desde 1822 en Paipa por el científico francés Baptiste Boussingault. Desde esa época han sido valoradas como un “recurso natural excepcional para la sanación del cuerpo y el alma”. En la actualidad, siete de sus municipios ofrecen experiencias turísticas de salud y bienestar.

Epicentro del termalismo

Paipa, situada a 2,525 msnm, es el epicentro del Termalismo en Colombia. Uno de sus principales atractivos es el lago Sochagota, una represa construida en 1956 para fomentar el turismo y los deportes acuáticos, entre ellos kayak, bicicleta acuática y paseos en lancha.

Alrededor del lago se levantan complejos turísticos, restaurantes y hoteles, entre ellos el Sochagota, sede de la edición 23 de Termatalia 2025, y desde el que se tiene una vista privilegiada, la cual crea un ambiente ideal para la relajación, así como para el turismo de bienestar, de naturaleza y aventura.

Tanto el Sochagota como otros hoteles y espacios de la ciudad poseen instalaciones termales para diversos tratamientos. Es el caso del Instituto Termal de Paipa y de la histórica ex hacienda El Salitre, donde despachó y organizó sus batallas Simón Bolivar, el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Las actividades profesionales de Termatalia 2025 comenzaron la mañana del miércoles 24 con gran interés y entusiasmo de los participantes; por la tarde se llevó a cabo la inauguración oficial de la cita profesional en el parque Jaime Rook, frente a la sede de la alcaldía, previo desfile encabezado por las autoridades locales, de la gobernabilidad del Departamento de Boyacá y de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.

Ourense, Galicia, es la ciudad de España donde surgió la feria antes citada hace 23 años.

Destino termal de clase mundial

El director de Termatalia, Rogelio Martínez González, afirmó que la realización aquí de la feria internacional de termalismo, salud y bienestar posicionará al país, a la ciudad y al departamento “como grandes destinos de turismo de salud de América”, y que la edición 23 establecerá “un antes y un después” en el sector. Confío que los resultados y beneficios podrán verse “en el corto plazo”, porque “Paipa lo tiene todo para convertirse en un destino termal de referencia de clase mundial”.

Por su parte, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho Barrera, manifestó que la localidad ha llevado las riendas del turismo termal en el país y se posiciona aún más con la edición 23 de Termatalia, la “feria más importante de turismo termal, salud y bienestar”, la cual reafirma que “Paipa es la capital termal de Colombia”, cuyas aguas mineromedicinales cambiaron la vocación socioeconómica de la municipalidad, al tiempo de marcar la senda del termalismo en el país.

La feria, agregó, es una plataforma de transformación donde se discute el futuro del bienestar, de la medicina natural, del turismo sostenible para fortalecer la cooperación innovación y respeto por los territorios y recursos; Termatalia representa una meta alcanzada que “sacó lo mejor de nosotros para hacerlo realidad y, lo más importante, un hermanamiento entre los municipios que tenemos termales y que nos movemos alrededor de esta línea para el desarrollo de nuestros territorios”.

El exalcalde de Paipa, Fabio Alberto Medrano Reyes, en representación del gobernador del Departamento de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que para la municipalidad es un honor recibir a Termatalia, la Feria Internacional de Termalismo “más importante del mundo”, porque esta región de Colombia es considerada por expertos como “el único lugar del mundo con aguas termales -dulces y saladas- en distintos pisos térmicos y climas dentro de un mismo territorio y, sobre todo, con tanta historia”.

Agregó que el Departamento de Boyacá es “un viaje que sana el cuerpo y el alma”, porque “aquí el termalismo se vive acompañado de la hospitalidad, con diversidad natural, riqueza cultural y una gastronomía que completa toda la experiencia”. En ese sentido destacó que como anfitriones y con Paipa como epicentro de este encuentro, los ojos del mundo se posan sobre este territorio y departamento”, toda vez que el turismo internacional reconoce el valor de esta región colombiana que “ha trabajado con decisión, esfuerzo y cariño para ofrecer experiencias auténticas ligadas a nuestra cultura, tradiciones y riqueza natural”.

Informó que en 2024 más de 500 mil personas visitaron Paipa y el Departamento de Boyacá como destino termal.

A la ceremonia oficial acudieron también la secretaría de Turismo de la Gobernación de Boyacá, Ana María Rojas, representantes del sector hotelero nacional (Cotelco), del Termalismo del gobierno de Galicia y del Clúster de Turismo de Galicia y Norte de Portugal, un representante del Senado del Reino de España, del Instituto Español para la Calidad Turística y Sostenibilidad, entre otros.