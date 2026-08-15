La World Surf League (WSL), Surf Open League, Cerveza Pacífico y Visit Baja California Sur confirman la realización de la tercera edición del Pacifico Surf Open Cerritos, que se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2026 en Playa Cerritos, Baja California Sur.

El evento reunirá a más de 120 surfistas nacionales e internacionales y consolidará a la región como uno de los principales destinos del surf competitivo en Latinoamérica, tras dos ediciones que han fortalecido la expectativa deportiva y turística alrededor de esta playa.

Con un alcance global que integra compromiso ecológico, turismo activo, cultura de playa y comunidad, el evento llega en un momento clave para el deporte: el surf continúa creciendo en audiencia internacional rumbo a Los Ángeles 2028, mientras México y Latinoamérica consolidan una nueva generación de atletas con proyección mundial.

El anuncio oficial se realizó en la Ciudad de México, con la presencia de Gustavo Duccini, director de Surf Open League; Jesús Ordóñez Bastidas, director del Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur; representantes de Cerveza Pacífico y Boardwalk y GDM (Gustavo Duccini Mediaworks); así como Jhony Corzo y Ana Laura González, atletas confirmados para la edición 2026.

Respaldado por la World Surf League (WSL), este evento forma parte del Qualifying Series QS 2,000, uno de los niveles más exigentes del circuito de clasificación internacional. Los atletas compiten por puntos que los llevan a avanzar al Challenger Series y eventualmente al Championship Tour, la máxima categoría del surf profesional mundial. Esta oportunidad convierte a Cerritos en una parada estratégica para los mejores talentos emergentes del continente.

La competencia reunirá a representantes de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Israel, Italia, Alemania, Finlandia, Chile, Suecia, Puerto Rico y Barbados, entre otros países. También contará con una categoría femenil nacional, brindando visibilidad y una plataforma de exposición ante audiencias nacionales e internacionales para las mejores surfistas del país y la región.

Además de la competencia profesional, el Pacífico Surf Open Cerritos 2026 se consolidará como un festival cultural de cuatro días con actividades paralelas de acceso libre para el público. Entre ellas: proyección de cortometrajes de surf, limpiezas de playa, mercado local, música en vivo y un concierto gratuito que cerrará la celebración.

Todas las actividades serán gratuitas para el público y formarán parte de una experiencia que combina deporte profesional, sostenibilidad, música, gastronomía y cultura de playa. El programa completo será anunciado próximamente a través de los canales oficiales de Surf Open League, World Surf League y Cerveza Pacífico.