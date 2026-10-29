NIDO, de la fábrica a la mesa

El Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, alberga una de las fábricas de la marca NIDO en México. Historia que comenzó en 1956 y que hoy, a 70 años de ese comienzo, sigue evolucionando para llevar a las mesas de las nuevas generaciones alta calidad de leche en polvo.

Desde 1956, la Fábrica Coatepec de Nestlé ha sido parte de la historia de la marca en México. Actualmente, sus instalaciones son también el lugar donde se elabora la nueva formulación de NIDO Kinder 1+, para niños a partir de un año, con 0% de azúcar añadida y probióticos.

“Como mamá y papá, queremos sentirnos tranquilos de que estamos dando a nuestros hijos lo que necesitan para crecer. Por eso es tan importante que la nutrición evolucione con ellos. NIDO tiene una historia de muchos años acompañando a las familias mexicanas, y hoy, esa experiencia se refleja en NIDO Kinder 1+, una opción pensada para acompañar a los pequeños a partir del primer año, cuando comienzan una nueva etapa llena de descubrimientos y aprendizajes”, explicó Verónica Copka, experta en nutrición infantil para Nestlé Nutrition.

La calidad de un producto no comienza cuando llega a las manos del consumidor. En la Fábrica Coatepec, el proceso comienza desde la recepción de las materias primas, como la leche fresca, y continúa hasta que el producto está enlatado y etiquetado para salir de la planta.

Cada lote de NIDO pasa por más de mil 300 componentes y monitoreos de principio a fin, en los especialistas en diversas áreas revisan aspectos como composición, microbiología, higiene, propiedades fisicoquímicas, vitaminas y minerales, características sensoriales, materiales de empaque y cumplimiento de especificaciones.

A estos controles se suman tecnología especializada, certificaciones internacionales, como la Alliance for Water Stewardship (AWS), que reconoce la gestión responsable y sostenible del agua, así como ISO 9001 en gestión de calidad; ISO 14001 en gestión ambiental; ISO 45001 en seguridad y salud en el trabajo, e ISO 22000 en gestión de calidad sanitaria, además de Halal y Kosher, que garantizan el cumplimiento de requisitos específicos para estos estándares.

La operación de la planta también se encuentra sujeta a la supervisión y cumplimiento de las disposiciones aplicables de autoridades mexicanas como Cofepris, STPS, Conagua y Senasica, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada una.

“Para las familias, la alimentación de sus pequeños está llena de decisiones importantes. Por eso, en nuestra fábrica trabajamos para que detrás de cada producto exista un proceso cuidadosamente controlado. Desde que recibimos las materias primas hasta que liberamos el producto terminado, contamos con diferentes controles que nos permiten asegurar que cada lote cumpla con nuestros estándares de calidad e higiene”, comenta Rafael Vargas, gerente senior de Fábrica Coatepec.

Evolución

Mantener estos estándares también ha significado evolucionar. A través de los años, Nestlé ha realizado inversiones en la Fábrica Coatepec como parte de su compromiso para fortalecer su operación y prepararla para las necesidades del futuro.

Así, la historia de la fábrica no solo está en sus instalaciones, sino también en las personas que han construido su experiencia durante generaciones. Con 625 colaboradores que, con su trabajo diario, mantienen viva una operación que forma parte de la historia de la marca en México.

Definitivamente, detrás de una lata de leche en polvo hay mucho más de lo que se ve al abrirla, hay ciencia, tecnología, experiencia y personas que trabajan en México para elaborar productos bajo estrictos estándares de calidad y seguridad.

NIDO es la marca líder en nutrición infantil, con más de 80 años en México, fomenta la nutrición especializada de los niños mexicanos para contribuir al crecimiento de generaciones más sanas.

La lactancia materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuar el mayor tiempo posible. NIDO Kinder 1+ no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de leche especialmente desarrollado para niños sanos desde 1 año en adelante.