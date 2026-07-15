San Miguel de Allende, Guanajuato, vuelve a hacer historia al ser reconocida, por tercera ocasión consecutiva, como la Mejor Ciudad del Mundo en los World’s Best Awards 2026, una de las distinciones de mayor prestigio en la industria global del turismo.

Este reconocimiento confirma el liderazgo internacional que ha construido el destino gracias a la conservación de su patrimonio, la autenticidad de su identidad, la riqueza de su oferta cultural y gastronómica, el desarrollo de experiencias de alta calidad y la hospitalidad que distingue a su gente.

Este logro refleja el trabajo conjunto entre sociedad, prestadores de servicios turísticos, iniciativa privada y autoridades, quienes han consolidado un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y la preservación del patrimonio cultural.

Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, San Miguel de Allende se ha afianzado como uno de los destinos más emblemáticos de México por su arquitectura virreinal, su riqueza artística y cultural, su reconocida gastronomía, su creciente oferta enoturística, su hotelería de excelencia y un calendario permanente de eventos de talla internacional.

La distinción adquiere un significado especial al coincidir con la realización de Meeting Place México 2026, el encuentro más importante de la industria de reuniones del país, que reúne en San Miguel de Allende a compradores, organizadores de eventos y líderes del sector, fortaleciendo su posicionamiento como un destino competitivo tanto para el turismo vacacional como para el turismo de reuniones.

Con este resultado, San Miguel de Allende suma cinco títulos como Mejor Ciudad del Mundo, siendo uno de los destinos más reconocidos en la historia de los World’s Best Awards y reafirmando su posición entre los destinos turísticos de mayor prestigio a nivel internacional.

Para Guanajuato, esta distinción fortalece la proyección internacional del estado, impulsa su competitividad turística y genera nuevas oportunidades para atraer visitantes, inversiones y eventos de alcance global, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de las familias guanajuatenses.