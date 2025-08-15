Más turistas a museos y zonas arqueológicas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el primer semestre de 2025, se registró la llegada de 6 millones de visitantes a los museos del país, lo que representa un incremento del 22.2 por ciento respecto a 2024 y de 3.9 por ciento en comparación con 2019.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el 89 por ciento de los visitantes fueron nacionales y el 11 por ciento extranjeros.

“Nos llena de orgullo ver que cada vez más personas quieren conocer nuestros museos y zonas arqueológicas, que son reflejo del legado de grandeza de México. Las historias que resguardan estos lugares nos permiten reconocernos en ellas, porque lo que somos hoy está profundamente marcado por ese pasado. Vamos a seguir trabajando para que más gente se enamore de este legado y lo viva con respeto y emoción”, expresó Josefina Rodríguez Zamora.

Precisó que, de enero a junio de 2025, los museos que registraron la mayor afluencia fueron el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia y el Museo del Templo Mayor, que en conjunto sumaron 4.3 millones de visitas.

Asimismo, Rodríguez Zamora indicó que las zonas arqueológicas del país recibieron 5.1 millones de visitantes durante el mismo periodo, de los cuales 61 por ciento fueron nacionales y 39 por ciento extranjeros. Las zonas arqueológicas más visitadas de enero a junio de 2025 fueron: Chichén Itzá, con 1.1 millones de visitantes; Teotihuacán con su Museo de Sitio, con 840 mil visitantes, y Tulum con 628 mil visitantes.