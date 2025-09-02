La cuarta edición de La Gran Carrera del Desierto, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre de 2025 en el pintoresco Puerto Peñasco, Sonora, es calificado ya como un evento que no sólo desafía la resistencia humana, sino que celebra la majestuosidad de uno de los ecosistemas más imponentes de México.

“La Gran Carrera del Desierto no solo se ha convertido en un evento de trail running, sino en un producto turístico de nivel internacional. A veces se buscan destinos fuera del país, cuando aquí tenemos lugares extraordinarios de los que debemos sentirnos orgullosos. Con esta carrera esperamos una derrama económica de al menos 5 millones de pesos, pero lo que realmente buscamos es que experimenten Sonora a través de la cultura, la gastronomía y sus ecosistemas”, explicó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo de Sonora, durante el anuncio en la Ciudad de México.

La Gran Carrera del Desierto, un evento de trail running que en sus tres ediciones anteriores atrajo a corredores de élite de diversas nacionalidades, se ha consolidado como una de las competencias más desafiantes y espectaculares del país.

Se estima que este 2025, más de 600 atletas nacionales e internacionales se darán cita para conquistar las etapas extremas que ofrece el Desierto de Sonora, un terreno que se caracteriza por sus dunas de arena, cañones imponentes y paisajes lunares. “Para esta edición habrá una bolsa acumulada de más de 120 mil pesos que se repetirán en las competencias de 10, 25, 35, 50 y 75 k. De hecho, a partir del 28 de agosto de 2025 se abrirá una jornada especial de registros con precios preferenciales para que nadie se quede fuera”, compartió Fernando del Olmo, director general de Sabino Producciones, empresa detrás de la organización de la carrera.

Elemento distintivo de esta cuarta edición será la participación especial de corredores rarámuri de la Sierra Tarahumara, corredores totonaca de Puebla y atletas Tohono de Arizona, etnias legendarias reconocidas por su resistencia y su profunda conexión cultural con el desierto.