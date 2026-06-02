Iza, Pantano de Vargas y Monumento a Bolívar

Texto y fotos: Axel Trujillo

Aparte de su agradable clima y seguridad púbica, el Departamento de Boyacá, Colombia, ofrece al visitante infinidad de sitios y atractivos turísticos, tanto naturales como materiales e históricos, entre ellos el pueblo de Iza, el Pantano de Vargas y el Monumento a Bolívar.

Aun cuando no es uno de los denominados “Pueblos Patrimonio” de Colombia, Iza se distingue por haber recibido la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Iza es un municipio situado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, en el Altiplano Cundiboyacense, a 13 kilómetros de Sogamoso y a 90 kilómetros de Tunja, capital del departamento de Boyacá.

La Iza actual fue fundada el 2 de enero de 1554, y pese a que en 1895 el nombre de la población se cambió a Santa Isabel, sus habitantes mantuvieron el nombre tradicional.

El municipio también es conocido como “Nido Verde de Boyacá”, por la vegetación que rodea al casco urbano, con jardín central rodeado por la iglesia, alcaldía, biblioteca, locales de artesanías, comerciales, cafeterías y pastelerías, porque Iza también es famosa por su repostería regional.

Sus calles cubiertas de ladrillos de barro cocido, casas antiguas de arquitectura rural, baja circulación vehicular y escaso ruido transmiten tranquilidad, al menos de lunes a viernes, porque los fines de semana atrae a visitantes del propio departamento, de Bogotá e incluso del extranjero.

Patrimonio histórico

El municipio de Iza se caracteriza por conservar su patrimonio histórico, desde vestigios rupestres, prehispánicos y arquitectura colonial; mitos, leyendas, tradiciones, festejos y oficios, entre ellos el tejido en algodón y lana, de los cuales destacan las famosas ruanas, prendas para cubrirse del frío, internacionalizadas por el presidente del país, Gustavo Petro, hasta artistas nacionales e internacionales.

Su patrimonio natural, material e inmaterial, entre otros aspectos, le significaron a Iza su declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2002.

El municipio también posee aguas termales, en particular el balneario El Batán, y el famoso lago de Tota, el más grande de Colombia, donde se realizan paseos en bote y torneos de pesca de trucha.

Para llegar a Iza, desde Bogotá se recorren 147 kilómetros a Tunja, capital del Departamento de Boyacá, y de allí 90 kilómetros al municipio pasando por Paipa, Duitama y Sogamoso.

El Pantano

Visita obligada en ese recorrido, a un lado de encantadora villa, es el monumento a los Lanceros del Pantano de Vargas -obra de Rodrigo Arenas Betancurt-, el cual conmemora una de las más importantes batallas durante la Campaña Libertadora en Nueva Granada en 1819.

Otra visita imperdible es el Monumento a la Victoria de Simón Bolívar, sitio de la Batalla del puente de Boyacá (Ventaquemada), cerca de Tunja, que conmemora la batalla decisiva del 7 de agosto de 1819.

Se trata de un amplio espacio natural de colinas que incluye una estatua de Bolívar sobre cinco figuras femeninas que representan las naciones liberadas (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), inaugurado en la década de 1930.