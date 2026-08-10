RX México presenta los detalles de la edición 17 de IBTM Americas 2026, la plataforma líder de la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) del continente, que se celebrará los próximos 19 y 20 de agosto en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Se destacó la importante renovación en la comunidad de compradores calificados, la participación de Perú como destino invitado, la presencia de destinos de cuatro continentes, el regreso del RX Trends Forum, así como la iniciativa de inclusión y sustentabilidad Change Maker.

En la presentación, también se desarrolló el panel “De anfitriones a protagonistas: el futuro de la industria MICE en América Latina”, en el que voces expertas del sector analizaron los retos y oportunidades que enfrenta la industria de reuniones en la región. En él participaron Eleonora García, show director de IBTM Americas; Renzo Benavente, responsable del Departamento de Turismo de PromPerú en México; Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir); Alejandra González, directora general de ES Eventos Sustentables, y Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

Bajo el slogan: “Donde las culturas se encuentran para hacer negocios”, esta edición puede presumir que más del 70% de los Hosted Buyers confirmados son nuevos participantes, lo que refleja que el evento sigue atrayendo y renovando su comunidad de compradores calificados año con año. Espera reunir a más de 3 mil 900 co-creadores de eventos, generar más de 9 mil citas de negocio y congregar a más de 450 expositores.

La diversidad geográfica de esta edición es uno de sus mayores diferenciadores. Perú, a través de PromPerú, participará como destino invitado. A su lado estarán destinos internacionales como Chile, Islandia, Malta y República Dominicana; ciudades como Buenos Aires, Los Cabos y Puerto Vallarta; el Caribe Mexicano en representación de Quintana Roo; y estados como Oaxaca, Yucatán, Guanajuato y Querétaro, entre muchos otros, reforzando así el peso de México como hub de la industria MICE en el continente.

Y por segunda ocasión, IBTM Americas albergará el RX Trends Forum, foro de alto nivel para CEOs y directores de distintas industrias que tendrá a la Inteligencia Artificial como eje central, con ponentes de Google, Meta y Microsoft. El foro arrancará el 18 de agosto con un workshop especializado en IA Generativa y ciberseguridad.

La industria MICE es hoy uno de los motores económicos más importantes de México: aporta el 1.83% del PIB nacional, genera más de 120 mil millones de pesos en derrama específica del sector y sostiene el 1.8% del empleo total del país. Finalmente, el asistente a un evento MICE gasta 94% más que un turista convencional.