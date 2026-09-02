IBTM Americas 2026 cierra con cifras récord

IBTM Americas 2026 demostró una vez más que la industria de reuniones no solo está viva, sino creciendo, profesionalizándose y generando valor a una escala que pocas industrias lo hacen. Durante dos días, el Centro Banamex de la Ciudad de México fue el epicentro de los negocios, las tendencias y las conexiones que mueven a toda la cadena de valor del sector MICE en el continente, reafirmando a México como el hub de referencia para la industria de reuniones en la región.

La edición 17 del evento, organizado por RX México, cuyo lema fue: Donde las culturas se reúnen para hacer negocios, y en el que Perú fue el país invitado, cerró con más de 4 mil visitantes, más de 9 mil citas de negocio generadas, 450 Hosted Buyers; destacando que el 72% fueron nuevos participantes. Además de la presencia de 433 marcas expositoras de 4 continentes.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que Perú haya aceptado ser nuestro país invitado en esta edición y que haya traído consigo una delegación tan sólida, con destinos, experiencias y propuestas que enriquecieron el evento en todos los sentidos. Su participación demostró la importancia que tiene esta figura dentro de IBTM Americas, ya que un país invitado ayuda a ampliar la conversación más allá de los destinos habituales, abre oportunidades de negocio que de otra manera no sucederían, y le recuerda a toda la industria que América Latina tiene mucho más por descubrir y por ofrecer”, compartió Eleonora García, Show Director de RX México.

El programa de conferencias reunió a más de 50 speakers en 44 sesiones que abordaron desde el turismo de romance y bodas destino, hasta sustentabilidad, viajes de incentivo y las tendencias que están redefiniendo la industria a nivel global. Además, por segundo año consecutivo, el evento fue sede del RX Trends Forum, que en esta edición congregó a líderes empresariales de distintas industrias para explorar la aplicación práctica, segura y ética de la Inteligencia Artificial; toda su agenda fue avalada por el Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología.