TURISMO

IBTM Americas 2026 cierra con cifras récord

septiembre 2, 2026
Redacción

IBTM Americas 2026 demostró una vez más que la industria de reuniones no solo está viva, sino creciendo, profesionalizándose y generando valor a una escala que pocas industrias lo hacen. Durante dos días, el Centro Banamex de la Ciudad de México fue el epicentro de los negocios, las tendencias y las conexiones que mueven a toda la cadena de valor del sector MICE en el continente, reafirmando a México como el hub de referencia para la industria de reuniones en la región.

La edición 17 del evento, organizado por RX México, cuyo lema fue: Donde las culturas se reúnen para hacer negocios, y en el que Perú fue el país invitado, cerró con más de 4 mil visitantes, más de 9 mil citas de negocio generadas, 450 Hosted Buyers; destacando que el 72% fueron nuevos participantes. Además de la presencia de 433 marcas expositoras de 4 continentes.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que Perú haya aceptado ser nuestro país invitado en esta edición y que haya traído consigo una delegación tan sólida, con destinos, experiencias y propuestas que enriquecieron el evento en todos los sentidos. Su participación demostró la importancia que tiene esta figura dentro de IBTM Americas, ya que un país invitado ayuda a ampliar la conversación más allá de los destinos habituales, abre oportunidades de negocio que de otra manera no sucederían, y le recuerda a toda la industria que América Latina tiene mucho más por descubrir y por ofrecer”, compartió  Eleonora García, Show Director de RX México.

El programa de conferencias reunió a más de 50 speakers en 44 sesiones que abordaron desde el turismo de romance y bodas destino, hasta sustentabilidad, viajes de incentivo y las tendencias que están redefiniendo la industria a nivel global. Además, por segundo año consecutivo, el evento fue sede del RX Trends Forum, que en esta edición congregó a líderes empresariales de distintas industrias para explorar la aplicación práctica, segura y ética de la Inteligencia Artificial; toda su agenda fue avalada por el Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología.