La industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) representa un motor económico estratégico para México, aportando el 1.4% del PIB en 2024 y generando más de un millón de empleos al año.

Además, el viajero de negocios gasta en promedio entre 150 y 200 dólares diarios, lo que significa un 150% más que el gasto de un turista convencional. En este contexto, IBTM Americas 2025 se consolida como la plataforma que articula a los actores clave del sector en México, América Latina, Estados Unidos y Canadá.

IBTM se celebrará el 20 y 21 de agosto en el Centro Banamex de Ciudad de México, y reunirá a más de 4 mil profesionales en torno a una agenda centrada en la generación de valor, el networking de alto nivel y la transformación de la industria de eventos. Con más de 400 soluciones en piso de exposición, más 50 speakers, más 15 programas educativos y más 10 pre y post tours, este encuentro se posiciona como el más completo de su tipo en la región.

Laura Barrera, directora de Portafolio de RX México; Eleonora García, Show Director para IBTM Americas; Sergio Gutiérrez, Conference Manager de RX Trends Forum, y Anai Cruz García, Directora Ejecutiva de la Industria de Reuniones (COMIR), presentaron las verticales que conformarán el contenido especializado de esta edición:

Event Design Conference. Innovación, creatividad y diseño estratégico de eventos.

Pharma Congress. Regulaciones, compliance y experiencias en el sector salud.

Romance Congress. Lo último en bodas y celebraciones de destino.

Sport Congress. Eventos deportivos como impulsores económicos y sociales.

Sustainable Mindset. Sostenibilidad aplicada al diseño y operación de eventos.

RX Trends Forum. Visión empresarial y tendencias transversales.

Uno de los ejes más innovadores de esta edición será el RX Trends Forum, un escenario para conocer las tendencias del futuro de los negocios. Este nuevo programa de conferencias de alto nivel lanzado por RX México, reúne temas clave como innovación, sustentabilidad, economía, finanzas, recursos humanos, inteligencia artificial y marketing, en un formato diseñado para líderes que buscan anticipar y accionar. En un contexto donde el 61% de las organizaciones aún no identifica el valor comercial de la inteligencia artificial, este espacio ofrecerá herramientas, conversaciones y perspectivas para transformar la incertidumbre en ventaja competitiva.

La sostenibilidad será también un componente transversal en IBTM Americas 2025. En alianza con organizaciones como Recicla tu Ciudad AC, Someone Somewhere, Colectivo Sustentable, ICICO y Eventos Sustentables, se impulsarán acciones concretas como la Recolección de tapas plásticas para apoyar tratamientos oncológicos infantiles; Bonos de carbono voluntarios para reforestar Oaxaca y proteger la biodiversidad, y Activaciones para reducir residuos y fomentar el consumo responsable.

IBTM Americas 2025 es un evento gratuito y abierto a todas las personas interesadas en el mundo de los eventos, congresos, reuniones y experiencias en vivo.