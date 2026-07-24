El presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, “Chava Santos”, encabezó la presentación nacional de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, en su edición 152, en Punto México, espacio de promoción en la Secretaría de Turismo de México (Sectur).

El alcalde estuvo acompañado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Mtra. Josefina Rodríguez Zamora; el director de Turismo, Cultura y Desarrollo Taurino de Huamantla, Marco Antonio Galindo Vallejo, y la Reina de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, María José Muñoz López.

Durante su intervención, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora afirmó que, a diferencia de muchas otras celebraciones, la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia de Huamantla es reconocida internacionalmente por la gran afluencia turística que recibe, además de ofrecer experiencias auténticas que motivan a visitantes de distintas partes del mundo, incluso de Europa, a viajar a México para conocer su cultura, tradiciones y patrimonio.

Además, subrayó que las expresiones tradicionales y las fiestas patronales, como las que distinguen a este Pueblo Mágico de Tlaxcala, representan la mayor fortaleza turística de México, al ser un elemento que fortalece la identidad nacional, preserva el patrimonio cultural y genera desarrollo para las comunidades.

Por su parte, Salvador Santos Cedillo presentó el programa que integra las principales expresiones religiosas, culturales, gastronómicas, taurinas, artísticas y deportivas del municipio, entre ellas La Huamantlada, La Noche que Nadie Duerme, el Desfile de la Dalia, las tradicionales Paellas y una amplia agenda de actividades para toda la familia.

Asimismo, dio a conocer la cartelera del renovado Foro Latido Huamantla, que contará con la participación de Ricardo Montaner, Cristian Nodal, Grupo Liberación, Gabito Ballesteros, Juanes, Tren a Marte, Duelo, Luis Ángel “El Flaco”, El Mimoso, José Madero y Los Ángeles Azules, además de un espectáculo especial de clausura para niñas y niños. Destacó que los boletos para los conciertos del Foro Latido tendrán precios accesibles, con entradas desde 200 pesos y un precio máximo de mil pesos. Recordó que los accesos pueden adquirirse únicamente a través del sitio oficial: laferiadehuamantla2026.com

El presidente municipal agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo federal, en especial a la secretaria de origen tlaxcalteca, Josefina Rodríguez Zamora, por impulsar la promoción nacional de Huamantla y de su máxima celebración.

Finalmente Chava Santos invitó a las familias de México y del extranjero a vivir la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, del 31 de julio al 31 de agosto, y reiteró que esta edición ofrecerá una programación para todos los públicos, con eventos gratuitos y espectáculos de primer nivel, consolidando a Huamantla como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes de México.