Guanajuato Endémico

El estado de Guanajuato es siempre una sorpresa gastronómica. Ya sea por sus ingredientes, por sus cocineras tradicionales o por sus platillos llenos de historia y tradición. Cada rincón de la entidad va por sabores y saberes.

Quizá por ello, llevó a cabo la cuarta edición del denominado Festival Endémico Guanajuato, el 14 y 15 de agosto de 2026, para celebrar con orgullo y creatividad la extraordinaria riqueza gastronómica del estado.

A través de ingredientes originarios, productos locales, técnicas ancestrales y propuestas contemporáneas, Endémico convierte a la cocina guanajuatense en una experiencia única, capaz de contar la historia, la identidad y la diversidad de su territorio.

En esta edición, estuvieron presentes cinco espectaculares chefs mexicanos, reconocidos con Estrellas Michelín y considerados entre los más relevantes del continente, para crear experiencias gastronómicas irrepetibles: Carlos Gaytán, Rodrigo Rivera Río, Esteban Lluis, Paco Ruano y Jonathan Gómez Luna

Cada uno de ellos cocinó en restaurantes de Guanajuato Capital, León, San Miguel de Allende, Silao y Comonfort, trabajando de la mano con chefs anfitriones locales: Erick Martínez, Marlen Cortés, Domingo Martínez, Jaime Lucas Vicente, Mayela Cárdenas, Alex Cortez, David Quevedo, Lucy Noriega, Domingo Martínez, Fernando Quintero, Odín Rocha y César Enciso.

Además de las cocineras tradicionales: Eusebia Godínez, Cuquita López Ayala, Ana María Soto, Adriana Rico, Fabiola Guzmán, Hannah Miroslava González, Alma Carolina Núñez, María Celia Mendoza, Ana María García y Alejandra Arroyo. Ellas que en cada uno de sus platillos recuerdan las enseñanzas familiares y el respeto a sus sabores.

Los restaurantes participantes, entre ellos: Trazo y Hacintto, en San Miguel de Allende; Casa Biznaga y La Cocinoteca, en León; Casa Mercedes y Comedor Tradicional, en Guanajuato; Trasiego, en Comonfort, y Hacienda Catrina, en Silao.

Y entre los platillos que hicieron agua la boca: Tamalito de lengua, chile de agua y salsa capón; Huachinango con escamoles, y Costilla de borrego con arroz meloso. Postres como el sorbete de guamisha y jugo de garambullo.

Sin duda, esta colaboración reunió la alta cocina, el talento local y la sabiduría culinaria heredada de generación en generación, dando vida a menús que tuvieron como protagonistas los sabores, ingredientes y productos endémicos de Guanajuato, como el delicado garambullo que dio sabor a varios de los platillos y postres. O el maguey y el xoconostle. La fresa y el cacahuate.

Endémico Guanajuato no es solamente un festival gastronómico, sino un encuentro entre tradición e innovación. Es un festival que habla de las raíces, de emociones compartidas y de los ingredientes que solo se dan en esta tierra.