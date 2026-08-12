Grupo Presidente y su Informe de Sustentabilidad 2025

Grupo Presidente presentó su Informe Anual de Sustentabilidad 2025, documento que marca una nueva etapa en la evolución de su estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). El reporte fue elaborado conforme a estándares internacionales y, por primera vez, contó con verificación externa independiente y estableció 2025 como año base para la medición y gestión climática de la organización, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en indicadores.

El informe integra la operación de 25 propiedades —22 hoteles, una residencia corporativa y dos residencias de asistencia para el retiro— y documenta los principales avances alcanzados durante el año en materia de desempeño ambiental, desarrollo del talento, impacto social y fortalecimiento de la gobernanza, consolidando la sustentabilidad como un eje transversal del negocio.

Por ejemplo, las acciones que lleva a cabo el Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México se rigen por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en el Manual de Sustentabilidad de la empresa. Con base en ellos, se han puesto en marcha diversas iniciativas sustentadas en compromisos y acciones estratégicas que fortalecen su impacto social, ambiental y económico, como el apoyo a Fundaciones y Asociaciones Civiles sin fines de lucro, la adquisición de productos de pequeños y medianos productores nacionales para sus centros de consumo, préstamo de bicicletas, tecnologías de ahorro energético, programas de reciclaje de residuos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, reducción de desperdicios, instalación de restrictores de flujo de agua, entre otros. Por otro lado, a través del programa llamado “HospedArte” se apoya a diversos artistas nacionales y extranjeros exponiendo sus obras en el hotel, convirtiéndose en una galería abierta al público los 365 días del año las 24 horas del día.

“Este informe representa mucho más que un ejercicio de transparencia. Refleja la evolución de nuestra estrategia de sustentabilidad y el compromiso de gestionar nuestro negocio con una visión de largo plazo, basada en información confiable, estándares internacionales y acciones que generen valor para nuestros colaboradores, huéspedes, comunidades y aliados”, concluyó Andrea Castro, directora de Sustentabilidad de Grupo Presidente.