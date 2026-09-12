GranFondo Whistlher 2026

El ciclismo de ruta encuentra en Norteamérica dos escenarios únicos y especiales que comparten el mismo espíritu de aventura, reto y turismo deportivo: las imponentes montañas de Whistler, Canadá, junto con las playas y paisajes costeros del Pacífico mexicano en Riviera Nayarit.

Sabino Producciones y la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit, organizadores del Gran Fondo Riviera Nayarit participan como aliados estratégicos en RBC GranFondo Whistler, que se celebrará el próximo 12 de septiembre de 2026. Este evento se ha consolidado como la competencia más grande de la región desde su creación en 2010 como parte del legado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, reuniendo anualmente a seis mil ciclistas de todo el mundo.

Con distancias que van desde los 55 km hasta los 146 km de recorrido, dividido en las categorías Media, Gran Fondo y Forte, el RBC GranFondo Whistler ofrece una experiencia única al recorrer la emblemática carretera Sea-to-Sky Highway, desde Stanley Park en Vancouver hasta concluir en Whistler, uno de los destinos de montaña más reconocidos del mundo.

Para Laura Lozano, Sebastián Miranda y Lucy Castillejos, embajadores representantes del Gran Fondo Riviera Nayarit, la participación de ciclistas mexicanos en eventos de esta categoría contribuye a elevar el nivel competitivo del deporte en el país y fortalece la proyección de Riviera Nayarit como uno de los destinos con mayor potencial para el turismo deportivo en México.

El Gran Fondo Riviera Nayarit se llevará a cabo el próximo 17 de abril de 2027, ofreciendo una experiencia distintiva para ciclistas nacionales e internacionales de alto nivel al combinar paisajes costeros y de media montaña, clima cálido y la hospitalidad característica del destino como un escenario ideal para desafiar sus límites y descubrir la grandeza del destino en dos ruedas.