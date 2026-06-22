Gastronomía y Vendimia en Guanajuato

Con 93 días continuos de actividades en las 7 regiones turísticas de la entidad, que integran 40 experiencias gastronómicas en más de 20 municipios, se llevará a cabo la temporada gastronómica Guanajuato ¡Sí Sabe! 2026, del 16 de mayo al 30 de agosto;

Asimismo, se anuncian las Fiestas de la Vendimia 2026 que integran experiencias con vino, gastronomía, cultura, música, turismo y viñedos; encuentros familiares y de grupo, que incluyen actividades como: Pisado de uva, catas especializadas, maridajes, recorridos entre viñedos, conciertos y actividades culturales.

Para este 2026 se contemplan 15 Fiestas de la Vendimia, en una temporada del 1 de agosto al 18 de octubre de 2026, en la que participan viñedos consolidados y nuevas propuestas, ubicados en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe y Silao.

Para este año, los viñedos esperan la asistencia de 17 mil personas y se estima que la derrama económica superará los 17 millones de pesos.

Actualmente, la Industria Vitivinícola de Guanajuato ocupa el cuarto lugar como productora nacional de vino y la quinta productora nacional de uva para vino. Sumando además 82 viñedos, 31 bodegas vinícolas y 27 bodegas abiertas al enoturismo con 550 hectáreas de viñedos.

Estos eventos gastronómicos y familiares buscan llevar turismo a más comunidades de la región y descentralizar los beneficios de la actividad turística, al mismo tiempo que se generan oportunidades para productores, cocineras tradicionales, restauranteros y prestadores de servicios, y se fortalece la identidad turística de Guanajuato a través de sus sabores y tradiciones.