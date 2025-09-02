Del 2 al 4 de septiembre de 2025, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Santa Fe, se llevará a cabo la Feria Internacional de Comercio China Zhejiang – México, organizada por el Departamento de Comercio de la Provincia de Zhejiang y Meorient. Este evento responde al plan de desarrollo de alto nivel del comercio exterior y busca impulsar la cooperación abierta entre China y México.

Desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China – México en 2013, los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones se han fortalecido de manera constante. Actualmente, China es el segundo socio comercial de México, mientras que México ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales de China en América Latina.

En esta edición, 53 empresas de Zhejiang participarán con 70 stands, dentro del marco de la décima edición de la Feria de Marcas de Exportación de China (México) 2025, que reunirá a más de 500 empresas de 48 ciudades de 11 provincias chinas (incluyendo Zhejiang, Jiangsu, Guangdong y Shandong). El evento contará con cerca de mil stands distribuidos en 20 mil metros cuadrados, exhibiendo sectores como maquinaria industrial, textiles y confección, electrodomésticos y energías renovables, lo que refleja la fortaleza de la industria manufacturera china.

Uno de los grandes atractivos de este año será la presentación en América de los servicios digitales mejorados de Meorient, con su sistema “AI Smart Expo” y lentes de inteligencia artificial. A través de seis aplicaciones principales -incluyendo búsqueda inteligente, traducción automática y vinculación con compradores-, se ofrecerán servicios integrales que optimizan las conexiones comerciales. Además, bajo el lema “Productos de Zhejiang de Alta Calidad, Vendidos Globalmente”, se desplegarán elementos visuales en áreas de exhibición, banderines y señalización para destacar la innovación y calidad de las marcas de Zhejiang en el mercado latinoamericano.

Con el objetivo de garantizar la efectividad del encuentro, la organización inició con dos meses de anticipación campañas de promoción e invitaciones a compradores en México y países vecinos, además de visitas presenciales a compradores clave. Hasta el momento, más de 100 mil compradores se han pre-registrado, y se estima una asistencia superior a 15 mil visitantes durante el evento.

La Feria Internacional de Comercio China Zhejiang – México 2025 busca profundizar los lazos comerciales entre China y México, apoyar a las empresas de Zhejiang en su expansión hacia los mercados latinoamericano y norteamericano, y aportar un nuevo impulso al desarrollo económico regional.

Meorient extiende una cordial invitación a compradores de todo el mundo para participar y explorar nuevas oportunidades de cooperación.