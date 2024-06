Fairmont Mayakoba lanza “Stay and Play”

Este verano, Fairmont Mayakoba lanza el programa Stay and Play at The Toy Guy´s Summer Program, diseñado exclusivamente para los huéspedes más jóvenes del resort, el cual se realizará en colaboración con importantes marcas de juguetes.

Gracias a esta asociación, los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia selección de juguetes de alta calidad que inspirarán su imaginación y fomentarán el juego creativo, además de que podrán ser los primeros en probar juguetes que aún no han sido lanzados al mercado. Cada uno de los juguetes y actividades que se ofrecerá en el resort ha sido meticulosamente seleccionado para asegurar momentos de gran diversión para toda la familia.

Stay and Play se llevará a cabo en colaboración con Chris Byrne, mejor conocido como “The Toy Guy”, un verdadero experto en la industria de juguetes, con más de 35 años de carrera. Chris aportará al resort su vasto conocimiento y pasión por los juguetes para enriquecer aún más la experiencia de los huéspedes jóvenes, ofreciendo momentos emocionantes y educativos para niños de todas las edades.

“Estamos entusiasmados de lanzar nuestro programa de verano, donde los niños serán los reyes del resort. Ellos serán quienes realicen el check-in, los que le dirán a los padres qué actividades quieren hacer diariamente, los que decidirán dónde cenar, y más”, explicó Jacco Van Teeffelen, Gerente General de Fairmont Mayakoba.