Está “chido” ir a Guadalajara

Es un placer tomar café o degustar un delicioso almuerzo desde el piso más alto del hotel y contar con el privilegio de sus hermosas vistas panorámicas, desde donde lo mismo se puede ver la Catedral que la lujosa zona habitacional o los hospitales de especialidades.

Y ni hablar de sus espaciosas y cálidas habitaciones, llenas de detalles como las bellas lámparas, la terraza y las diversas amenidades de lujo que el huésped encuentra a su llegada. Además, cuenta con amplios y coloridos pasillos que ofrecen la sensación de libertad, y piscina climatizada. Y entre sus novedades, los simpáticos robots que ofrecen diversos servicios.

WorldHotels Acueducto cuenta con 104 habitaciones, fue inaugurado el 17 de febrero de 2026 y está ubicado en Av. Acueducto 4550, en la Zona Andares de Zapopan, Jalisco. Es un hotel corporativo enfocado en turismo de negocios y placer bleisure, con integración de tecnología y estándares superiores internacionales de servicio.

Por su cercanía con hospitales de alta especialidad y centros de convenciones, tiene como segmentos principales a los Viajeros corporativos nacionales e internacionales, al Turismo de Reuniones y al Turismo Médico. Sin dejar de lado las estancias ejecutivas de mediana duración ni los viajes familiares y de compras.

Robots para el servicio

El hotel tiene la ventaja de estar ubicado en uno de los corredores de mayor crecimiento económico del estado de Jalisco, caracterizado por la presencia de corporativos nacionales e internacionales; centros comerciales y oferta gastronómica de alto nivel. De hecho, este corredor se ha consolidado como el principal polo de turismo corporativo y estancias ejecutivas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Entre sus principales características:

Habitaciones de diseño contemporáneo y totalmente equipadas con vista panorámicas.

Habitaciones con terraza privada.

Habitaciones para personas con discapacidad.

Desayunos y happy hour en el roof más panorámico del poniente de la ciudad con acceso a público en general.

Cerraduras electrónicas con acceso móvil (tarjetas, brazaletes o celular).

Robots para servicios de room service, limpieza de áreas generales y alberca.

Piscina al aire libre climatizada.

Conectividad de alta velocidad.

Estacionamiento para más de 80 vehículos.

Cajones exclusivos para personas con discapacidad y vehículos eléctricos.

La inversión del hotel alcanzó los 30 millones de dólares y, hasta el momento, ha generado 40 empleos directos y más de cien indirectos. En cuanto a derrama económica, su estimación inicial es de 25 millones de pesos mensuales.

La marca WorldHotels, fundada en 1970 y con sede en Frankfurt, Alemania, es una colección internacional de hoteles independientes de alto nivel que forman parte de BWH Hotels, uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo, con más de 4 mil 300 hoteles en más de 100 países y territorios. Se distingue por ofrecer experiencias de hospitalidad de alto lujo dirigidas a ejecutivos de alto perfil, líderes empresariales y viajeros que valoran el detalle, la privacidad, la calidad y el confort superior.