Día de Muertos en Guanajuato capital

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, el municipio de Guanajuato se llenará de tradición, arte y cultura con la celebración de la octava edición del Festival del Día de los Muertos 2026, y que este año contará con la participación de Japón, como país invitado.

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, informó que esta edición contará con una gran diversidad de actividades culturales, entre ellas, el Túnel de la Tradición, la Ofrenda Monumental de la Universidad de Guanajuato, el desfile de catrinas y la proyección de la película El Santo contra las Momias de Guanajuato, en el Panteón de Santa Paula. Sin olvidar la tradición gastronómica en los túneles de la ciudad.

Asimismo, el Festival de Día de Muertos busca fortalece su proyección internacional, particularmente en los mercados de Asia oriental. Y después de la participación de China en la edición anterior, este 2026 Japón se suma a la celebración, propiciando un intercambio cultural entre dos culturas que reconocen el valor de la memoria, las tradiciones y el respeto por los antepasados.

Como parte de esta conexión, el programa contempla presentaciones de Bon Odori, expresión tradicional japonesa que enriquecerá la experiencia y contribuirá a estrechar los vínculos culturales entre ambos países.

“La presencia de nuevas expresiones internacionales confirma el potencial de Guanajuato para atraer mercados turísticos y compartir su identidad más allá de las fronteras, a través de experiencias que conectan a las personas con la historia, el arte y las tradiciones”, explicó la Secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato.

Para este gran evento, el Comité Organizador proyecta la llegada de 250 mil asistentes a la ciudad capital, lo que representa un crecimiento esperado del 14 por ciento en asistencia y del 19 por ciento en derrama económica respecto a 2025. Asimismo, se prevé una ocupación hotelera promedio del 78 por ciento durante los días del festival.

“Estas cifras se traducen en oportunidades para hoteles, restaurantes, cocineras tradicionales, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, quienes encuentran en los grandes eventos una plataforma para compartir su trabajo, fortalecer sus negocios y llevar los beneficios del turismo a más personas”, explicó Lupita Robles.

Así, del 28 de octubre al 2 de noviembre, la Calle Subterránea, las plazas y los callejones de Guanajuato capital serán escenario de catrinas, altares monumentales, tapetes tradicionales, procesiones, videomapping, gastronomía, artesanías y diversas expresiones artísticas.